Крещенские купания в Нижнем Новгороде 

Напомним, что РПЦ рекомендовала отказаться от крещенских купаний в этом году.

6/6 Напомним, что РПЦ рекомендовала отказаться от крещенских купаний в этом году.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде было оборудовано шесть площадок для купаний.

5/6 Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде было оборудовано шесть площадок для купаний.

Территория, отведенная для купаний, была оцеплена полицией, на месте дежурили спасатели, были установлены палатки для обогрева.

4/6 Территория, отведенная для купаний, была оцеплена полицией, на месте дежурили спасатели, были установлены палатки для обогрева.

В этот раз большую часть купающихся составляли местные моржи. Детей, в отличие от прошлого года, практически не было. По мнению собравшихся, на число участников повлиял сильный мороз, а также коронавирусные ограничения.

3/6 В этот раз большую часть купающихся составляли местные моржи. Детей, в отличие от прошлого года, практически не было. По мнению собравшихся, на число участников повлиял сильный мороз, а также коронавирусные ограничения.

Не более ста человек приняли участие в крещенских купаниях на Парковом озере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ночь на 19 января. Об этом сообщил корреспондент РИА «Время Н».

2/6 Не более ста человек приняли участие в крещенских купаниях на Парковом озере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ночь на 19 января. Об этом сообщил корреспондент РИА «Время Н».

Желающих окунаться в прорубь в этом году было меньше, чем обычно.

1/6 Желающих окунаться в прорубь в этом году было меньше, чем обычно.

Желающих окунаться в прорубь в этом году было меньше, чем обычно.

Желающих окунаться в прорубь в этом году было меньше, чем обычно.

Не более ста человек приняли участие в крещенских купаниях на Парковом озере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ночь на 19 января. Об этом сообщил корреспондент РИА «Время Н».

В этот раз большую часть купающихся составляли местные моржи. Детей, в отличие от прошлого года, практически не было. По мнению собравшихся, на число участников повлиял сильный мороз, а также коронавирусные ограничения.

Территория, отведенная для купаний, была оцеплена полицией, на месте дежурили спасатели, были установлены палатки для обогрева.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде было оборудовано шесть площадок для купаний.

Гораздо больше людей собралось в эту ночь на Щелоковском хуторе; очередь к проруби растянулась на несколько десятков метров.

Напомним, что РПЦ рекомендовала отказаться от крещенских купаний в этом году.

Многие россияне отказались от купаний из-за коронавируса.