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Крещенские купания в Нижнем Новгороде 

«Время Н» РИА 21 час назад
Желающих окунаться в прорубь в этом году было меньше, чем обычно.
Желающих окунаться в прорубь в этом году было меньше, чем обычно.
1/6  Желающих окунаться в прорубь в этом году было меньше, чем обычно.
Фото: РИА «Время Н»
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Не более ста человек приняли участие в крещенских купаниях на Парковом озере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ночь на 19 января. Об этом сообщил корреспондент РИА «Время Н».
2/6  Не более ста человек приняли участие в крещенских купаниях на Парковом озере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ночь на 19 января. Об этом сообщил корреспондент РИА «Время Н».
Фото: РИА «Время Н»
В этот раз большую часть купающихся составляли местные моржи. Детей, в отличие от прошлого года, практически не было. По мнению собравшихся, на число участников повлиял сильный мороз, а также коронавирусные ограничения.
3/6  В этот раз большую часть купающихся составляли местные моржи. Детей, в отличие от прошлого года, практически не было. По мнению собравшихся, на число участников повлиял сильный мороз, а также коронавирусные ограничения.
Фото: РИА «Время Н»
Территория, отведенная для купаний, была оцеплена полицией, на месте дежурили спасатели, были установлены палатки для обогрева.
4/6  Территория, отведенная для купаний, была оцеплена полицией, на месте дежурили спасатели, были установлены палатки для обогрева.
Фото: РИА «Время Н»
Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде было оборудовано шесть площадок для купаний.
5/6  Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде было оборудовано шесть площадок для купаний.
Фото: РИА «Время Н»
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Напомним, что РПЦ рекомендовала отказаться от крещенских купаний в этом году.
6/6  Напомним, что РПЦ рекомендовала отказаться от крещенских купаний в этом году.
Фото: РИА «Время Н»
Желающих окунаться в прорубь в этом году было меньше, чем обычно.
Не более ста человек приняли участие в крещенских купаниях на Парковом озере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ночь на 19 января. Об этом сообщил корреспондент РИА «Время Н».
В этот раз большую часть купающихся составляли местные моржи. Детей, в отличие от прошлого года, практически не было. По мнению собравшихся, на число участников повлиял сильный мороз, а также коронавирусные ограничения.
Территория, отведенная для купаний, была оцеплена полицией, на месте дежурили спасатели, были установлены палатки для обогрева.
Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде было оборудовано шесть площадок для купаний.
Гораздо больше людей собралось в эту ночь на Щелоковском хуторе; очередь к проруби растянулась на несколько десятков метров.
Напомним, что РПЦ рекомендовала отказаться от крещенских купаний в этом году.
Многие россияне отказались от купаний из-за коронавируса.
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Комментарии 7
Места , Фото , РПЦ
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