Крещенские купания в Нижнем Новгороде 

Желающих окунаться в прорубь в этом году было меньше, чем обычно.
Не более ста человек приняли участие в крещенских купаниях на Парковом озере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ночь на 19 января. Об этом сообщил корреспондент РИА «Время Н».
В этот раз большую часть купающихся составляли местные моржи. Детей, в отличие от прошлого года, практически не было. По мнению собравшихся, на число участников повлиял сильный мороз, а также коронавирусные ограничения.
Территория, отведенная для купаний, была оцеплена полицией, на месте дежурили спасатели, были установлены палатки для обогрева.
Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде было оборудовано шесть площадок для купаний.
Гораздо больше людей собралось в эту ночь на Щелоковском хуторе; очередь к проруби растянулась на несколько десятков метров.
Напомним, что РПЦ рекомендовала отказаться от крещенских купаний в этом году.
Многие россияне отказались от купаний из-за коронавируса.