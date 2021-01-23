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Цветущая пустыня Анза-Боррего 

BigPicture.ru 7 часов назад
Это может показаться удивительным, но перед вами фотографии пустыни.
Это может показаться удивительным, но перед вами фотографии пустыни. В американском национальном парке Анза-Боррего раз в году высохшие пустоши покрываются миллионами цветов.
1/6  Это может показаться удивительным, но перед вами фотографии пустыни. В американском национальном парке Анза-Боррего раз в году высохшие пустоши покрываются миллионами цветов.
Фото: BigPicture.ru
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Так выглядит пустыня до цветения…
2/6  Так выглядит пустыня до цветения…
Фото: BigPicture.ru
…и во время.
3/6  …и во время.
Фото: BigPicture.ru
Если вам посчастливится попасть сюда в период с февраля по апрель, то вы сможете собственными глазами увидеть настоящее чудо, которое происходит в безжизненной пустыне раз в год.
4/6  Если вам посчастливится попасть сюда в период с февраля по апрель, то вы сможете собственными глазами увидеть настоящее чудо, которое происходит в безжизненной пустыне раз в год.
Фото: BigPicture.ru
Сила цветения пустыни зависит от обильности дождей, прошедших зимой. Из-за малочисленных или поздних дождей цветение проходит очень скудно, а в некоторых местах цветы могут и вовсе не появиться.
5/6  Сила цветения пустыни зависит от обильности дождей, прошедших зимой. Из-за малочисленных или поздних дождей цветение проходит очень скудно, а в некоторых местах цветы могут и вовсе не появиться.
Фото: BigPicture.ru
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Территория пустыни делится на три части: горная (верхняя часть), каменистые предгорья (средняя часть) и песчаная долина (нижняя часть). Внизу цветут вербены и ароматные лилии, вечерняя примула и другие цветы.
6/6  Территория пустыни делится на три части: горная (верхняя часть), каменистые предгорья (средняя часть) и песчаная долина (нижняя часть). Внизу цветут вербены и ароматные лилии, вечерняя примула и другие цветы.
Фото: BigPicture.ru
Это может показаться удивительным, но перед вами фотографии пустыни. В американском национальном парке Анза-Боррего раз в году высохшие пустоши покрываются миллионами цветов. Посмотреть на это удивительное событие приезжают люди со всей страны.
Крутые ущелья, мертвая соленая земля, немногочисленная фауна, с трудом выживающая в этих непростых условиях, — только это зрелище способно захватить дух настоящего путешественника. Однако если вам посчастливится попасть сюда в период с февраля по апрель, то вы сможете собственными глазами увидеть настоящее чудо, которое происходит в безжизненной пустыне раз в год.
Американский континент не перестает удивлять жителей планеты поразительными чудесами природы. Каких только достопримечательностей нет в США: живописные каньоны и национальные парки, высокие горы и причудливые каменные изваяния, шумные водопады и бурные реки. Но такой необыкновенной цветущей пустыни нет нигде в мире!
В национальном парке Анза-Боррего, площадь которого более 2,4 тысячи кв. км, большую часть территории занимает безжизненная пустынная местность. Однако после зимнего сезона дождей сухая земля оживает, покрывается яркими цветами и сочной травой.
Сила цветения пустыни зависит от обильности дождей, прошедших зимой. Из-за малочисленных или поздних дождей цветение проходит очень скудно, а в некоторых местах цветы могут и вовсе не появиться.
Центр обслуживания туристов находится в Боррего-Спрингс, единственном значимом городке парка. Весной в пустыне не так жарко (всего +32 градуса), но поскольку климат очень сухой и дуют ветра, такая температура переносится легко.
Территория пустыни делится на три части: горная (верхняя часть), каменистые предгорья (средняя часть) и песчаная долина (нижняя часть).
Внизу цветут вербены и ароматные лилии, вечерняя примула и другие цветы. В предгорьях и нижней части гор встречаются окотийо, цветущие кактусы и чойи. Высоко в горах растут агава и юкка.
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