Как сфотографировать северное сияние 

Рассказывает Ваня Дементиевский: «Совсем скоро наступит самый пик сезона охоты на северное сияние. С одной стороны, день начинает расти и уже можно днем планировать какие-то путешествия и фотосъемки, с другой стороны, ночь всё так же крепка и длинна — в самый раз для северного сияния! На почту пришло много вопросов на эту тему, и один из самых частых: когда и где оно бывает?

Я написал небольшую статью, в которой отвечу на этот и остальные вопросы, и дальше буду ссылаться на нее. Интересно, что до сих пор многие считают, что северное сияние бывает только в сильные морозы, когда море снега и только далеко на севере… Развеем эти предрассудки!»

Если очень коротко, то Солнце излучает и выбрасывает в космическое пространство плазму и всевозможные частицы, и это происходит ПОСТОЯННО. Иногда бывают сильные вспышки, и в космическое пространство улетает очень много частиц, иногда очень-очень много, и всё это зависит только от процессов на Солнце и так называемого 12-летнего цикла. Про 12-летний цикл ничего не могу сказать, вычитал в журналах, но то, что активность в разные годы у Солнца разная, — факт!

Я как-то разговаривал с парнем, который работал несколько лет на севере у Белого моря, и он рассказывал, что был один год, когда ему удалось всего два раза видеть на небе всполохи! В прошлом году в тех местах я как минимум пять раз снимал северное сияние, и, судя по отзывам в сети, там сейчас постоянно сверкает. Но вернемся к солнечным частицам, которые испускает Солнце. Они летят в космос и в нашу сторону тоже, и, собственно, когда происходит столкновение прилетевших частиц и газов в атмосфере, тогда и происходит свечение. Цвет северного сияния зависит от того, с какими частицами в нашей атмосфере взаимодействует прилетевшая от звезды плазма, — он может быть красным, желтым, сиреневым и зеленым, последний чаще всего мы и видим.

Интересно, что северное сияние есть не только у Земли — пока я смотрел интернет, нашел фото с сиянием на других планетах Солнечной системы. Вот это был бы, конечно, шикардос — отснять такое где-нибудь возле Юпитера.

Эпицентр большинства сияний происходит в регионах, которые мы называем зонами полярных сияний. Они, как правило, располагаются на удалении 10-20 градусов от магнитного полюса. Если на Солнце бушует мощная буря и к нам прилетает очень много вещества, тогда северное сияние может расползаться до более низких широт и добивает даже до Москвы. В ушедшем году активность Солнца была чуть ли не в самом пике, и не один раз жители двух столиц могли видеть северное сияние в ночном небе. Обычно же надо ехать на север, и чем дальше, тем больше шансов увидеть это явление. Если рассматривать Россию, то северное сияние часто можно увидеть на севере Якутии, на Ямале и, конечно же, на Кольском полуострове. В этом году мне довелось побывать в Финляндии, примерно на тех же широтах, что и наш Мурманск, — светило так, что можно было ходить по лесу без фонарика.

Какие выводы можно сделать из вышеприведенной информации? Самое важное — северное сияние есть всегда, а не только ночью и в морозы, просто, чтобы его увидеть, надо, чтобы на небе не было облаков и была ночь, ну и чем севернее мы находимся, тем больше шансов на подобное зрелище.

Когда я путешествовал по северам, от местных слышал, что только зимой и в сильные морозы они видели северное сияние. Но теперь мы знаем, что это не так. Однажды я снял северное сияние в Архангельской области в конце августа! Потом у меня было путешествие на север Карелии, сплав по реке и второе путешествие в ноябре. Мы через день — через два видели на небе сияние, просто с погодой было неважно и хороших кадров не так много, как хотелось бы…

Прогноз северного сияния

Меня часто просят — сдай места и время, где чаще всего сияет. С местами нам стало более-менее понятно, теперь бы понять, когда наиболее вероятно поймать северное сияние. И тут на помощь приходят специальные сайты и программы для смартфонов, которые выдают прогноз солнечной активности. Во времена, когда ничего этого не было, мы с другом просто смотрели новости и, когда писали, что на Солнце была вспышка, садились в поезд и ехали на север Карелии. Однажды мы успели к окончанию очень мощного сияния, и если бы летели на самолете, а не ехали на поезде, точно успели бы на этот праздник жизни. Сейчас стало проще: в поисковике набираете «прогноз северного сияния» — и вот вам пожалуйста, сайты на любой вкус и цвет. Например, вот этот сайт можно посмотреть — http://www.gi.alaska.edu/AuroraForecast/Europe/20160127.

На сайте можно выбрать свой регион (внизу список карт Select a Map), можно посмотреть прогноз на сегодня и на ближайшие дни. Мобильные приложения можно установить в «Маркете», есть бесплатные, есть платные. Есть ресурсы, посвященные только определенному району. Читал — есть сайт, где можно самому вносить информацию, типа «только что видел мощное сияние там-то и там-то». И остальные пользователи это видят в режиме онлайн.

Отмечу только то, что все эти прогнозы тоже весьма относительны: бывало так, что по прогнозу на небе ничего не должно быть, но в реальности у нас был получасовой сеанс связи. Другое дело, если сайт/программа говорит о сильной магнитной буре — это значит, что, скорее всего, на небе будет очень красиво, нужно только запасаться теплой одеждой и терпением. Вообще, караулить северное сияние — не такая уж простая задача.

Теперь можно смело утверждать, что сияние есть всегда, вопрос только в том, насколько оно мощное и можем ли мы его видеть? Часто бывает так, что наш глаз ничего не видит, и только длинные выдержки позволяют наблюдать что-то отличное от черного неба.

Это я всё говорю к тому, что часто задают вопросы: а правда ли то, что я показываю, и правда ли, что всё это видно невооруженным взглядом? В этом году мне повезло несколько раз видеть очень мощное сияние, причем не только зеленого цвета, но и желтого и красного. Со временем накапливается опыт, и сейчас я могу увидеть на небе довольно слабые всполохи, просто обычный человек не обращает на это внимания, а вот ловцы зеленого света при первых же признаках начинают расставлять штативы

Однажды сияние было настолько мощным, что его можно было видеть еще до наступления полной темноты.

Длилось оно всю ночь, и хотя в марте за полярным кругом начинает довольно рано разгораться зарево, столб этого сияния стоял над нами до победного, пока уже не рассвело настолько, что его не стало видно. Розовые пятна у горизонта — это засветка от большого села, от которого мы находились, наверное, в 10-13 км…

А вот случай, когда пришлось из рава выжимать все соки по несколько раз, чтобы было видно северное сияние и это было бы «более-менее красиво». Понятно, что в жизни над самолетом было черное небо с некоторыми разводами, но зелень смогла хорошо проявиться только на матрице.

Как я снимаю северное сияние?

Как я уже говорил, первые попытки можно предпринять уже в конце августа — начале сентября, но ночи пока еще не длинные и, самое главное, земля и деревья не в снегу. С одной стороны, это минус — снег отражает свет сияния и картинка совсем другая, нежели когда в кадре темная земля, но… Осенью открыты водоемы, и можно сделать интересные кадры с отражениями в воде — совсем другой получается сюжет! И еще один неоспоримый плюс осени — гораздо теплее!

Оборудование

Понятное дело — нужен штатив, поскольку с рук снимать северное сияние нереально. Также необходим широкоугольник (беру или тяжелый, но светосильный Nikon 14-24 F2,8 или полегче, но и темнее Nikon 16-35 F4). Во время съемки включаю на камере таймер. Можно использовать тросик, но мне проще с таймером. А уж если выдержка 25 секунд (зависит от мощности сияния), то я сильно не парюсь и нажимаю на кнопку пальчиком — те немногие вибрации, которые при этом появляются, никак не влияют на итоговый кадр — 25 секунд съедают их без следа.

Тушки у меня сейчас две: Nikon 750 и Nikon 810. В принципе, можно что-то и попроще взять, тут важно, чтобы камера была относительно новой, чтобы шумы на высоких ISO были не совсем ужасными. Например, в этой статье есть кадры, снятые на уже старенький Nikon D700 — мне вообще очень нравится эта модель, с нее я начинал свою работу с Nikon, и с ней в свое время были пройдены многие тысячи километров всевозможных путешествий. Она выдержала всё! Те, кто давно читает мой блог, отметили, что тут нет D4, я отказался от этой камеры в пользу 750-й модели. Она устраивает всем, кроме, может быть, скорострельности, но мне это сейчас не критично. Вторую камеру взял по совету Майка Рейфмана (он люто рекомендовал), когда я написал отзыв про Nikon 800 (очень спорная камера оказалась). Я погонял 810-ю и могу сказать, что по сравнению с 800-й — небо и земля. В этой статье есть несколько кадров, снятых на 810-ку.

Некоторые нюансы на тему съемки ночью

Выдержка. Как правило, северное сияние слабенькое, и, чтобы увидеть его на фотографии, приходится ставить высокое ISO. За «некое начало» я беру установки: 1600 ISO, 25 секунд — и открываю максимально диафрагму (2,8 или 4 в зависимости от того, какой у меня под рукой объектив). 25 секунд — это даже многовато, надо делать выдержки покороче. Дело в том, что даже на 16 мм при выдержке в 25 секунд звезды начинают «ехать», вместо точек уже появляются еле заметные дуги, ведь звезды на месте не стоят! И если нужно, чтобы звезды были звездами, надо стремиться к более коротким выдержкам.

Соответственно, после первого пробного кадра я смотрю на монитор и делаю вывод, в какую сторону мне менять настройки: пересвет у меня, норма или недодержка. Еще один важный момент: нужно знать, как отображает экранчик вашего фотоаппарата. Например, был случай, когда на мониторе фотоаппарата всё очень сочно и светло, а открываем равы на компе — сильная недодержка и вся съемка на грани — «в помойку». Поэтому, когда у меня появляется новая тушка, я делаю снимки с различной экспокоррекцией, не доверяя целиком экранчику. Правда, тут тоже есть нюанс: три кадра по 20-25-30 секунд — это почти полторы минуты, с учетом всякой возни, может, и две… За это время рисунок на небе может кардинально измениться, а то и вовсе пропасть. Так что всё, что можно сделать заранее, лучше сделать заранее, чтобы, когда начнется сияние, вам нужно было только корректировать настройки камеры и снимать, снимать, снимать!

Итак, пусть у меня эти настройки (1600 — 25 — 4.0) будут по умолчанию. Если сияние разгорается и при моих текущих настройках я вижу пересвет, тогда я начинаю делать компенсацию и первым делом при ISO 1600 уменьшаю время выдержки. Во-первых, звезды становятся звездами и само сияние, если оно гуляет по небу, не так сильно размазывается. 1600 ISO на современных матрицах вполне съедобное, чтобы картинку напечатали в журнале или взяли на выставку, поэтому я меняю в настройках в первую очередь выдержку. Иногда бывало так, что северное сияние разгоралось, и разгоралось так быстро, что мне постоянно приходилось вносить коррективы в настройки, от кадра к кадру. Но, к сожалению, такое у меня было всего два раза за всю историю.

Вот эти кадры я снял «случайно». То есть как — я знал, что по прогнозу должно что-то быть, но на небе ничего не происходило. Так, легкая примесь зелени. Поскольку мне надоело палить дрова в печке, я собрался и просто пошел с камерой и штативом на берег моря, поставил камеру и уже приготовился к долгому ожиданию. И как началось! На полнеба начал разгораться огромный костер — вот на фотографии начало этого процесса. Надо сказать, я зашел немного в воду и поставил штатив на камни, а был прилив, но я так увлекся процессом, что уже начал набирать воду через верх сапог…

Вот один из моментов, когда жарило так, что мама не горюй. Девчонки всё это наблюдали прямо от дома. На фотографии, которая выше, видны справа огоньки — это деревня, в которой мы жили. Оттуда до этого места идти минут пять, бегом за две можно управиться. Так что вопрос оперативности тут решен нормально.

Фокусировка. Тоже весьма непростое дело, особенно когда вокруг темень. В такой ситуации можно попробовать сфокусироваться по самой яркой звезде через Live View на камере, но скажу честно — не всегда попадаю. Если есть мощный фонарик, можно подсветить довольно удаленный от камеры объект и на нем сфокусироваться, но для этого потребуется напарник или нужно ставить камеру на штатив, отбегать далеко, ставить фонарик на видное место, возвращаться, делать фокусировку и снова бежать за фонариком. Напоминает танцы с бубном! Когда я выхожу из деревни на берег Белого моря, где темень, я заранее фокусируюсь по свету домов, чтобы потом в темноте не исполнять различные фокусы. Если же на небе луна или в пределах видимости есть светящиеся жилые объекты, то вопрос с фокусировкой становится гораздо проще. Кстати, луна может и помогать со съемкой, а может мешать. Смотря где и когда она восходит относительно самого сияния.

Выбор локации

Северное сияние — вещь весьма непредсказуемая: оно может длиться 5 минут или всю ночь, никогда не угадаешь, и я стараюсь жить вблизи предполагаемых мест, где хочу снимать. Не один раз было так: вышел из дома, увидел, что сияет, и уже через 5 — максимум 10 минут на месте с камерой и штативом. И то, бывает так, что нет этих 10 минут. Если жить в городе, например в Мурманске, то это может стать проблемой — пока вы будете выбираться из города, где много засветки, северное сияние может сместиться или уйти. Вот почему я стараюсь выбирать для съемок деревни. Там нет современных гостиниц, но зато до ближайшей локации два шага, а то и один — надо всего лишь сойти с крыльца и бабахнуть кадр, как это произошло на этой фотографии. Кстати, ровно через три минуты сияния как не бывало. Я успел сделать три кадра, и на небесах выключили свет.

Когда с ракурсом совсем плохо, приходится фантазировать. В прошлом году у нас был фототур в одну карельскую деревню. И вот мы как-то вышли на лед, а он довольно чистый, только иногда попадаются небольшие торосы. Началось северное сияние, и кто-то из участников фототура решил поиграть с передним планом: положил в торос свой айфон и включил его. Получилась довольно забавная картинка. Жаль, само северное сияние было не очень сильным — фактура тороса очень напоминает Чужого из киноленты

А иногда интересные ракурсы бывают прямо у дома, вот чем хорошо снимать в деревне — всё близко и под рукой! Вышел опять на крыльцо, а над нами просто нереальное зеленое покрывало! Сделал пристрелочный кадр по дому, настроил всё окончательно и начал экспонировать. В этот момент в доме погасли огни, хозяева легли спать, и света на матрицу упало ровно столько, чтобы не было засветки. Утром я ребятам показал кадр, мол, смотрите, что над вашим домом сегодня ночью летало, но они там и не такое видели, посмеялись, конечно, и пошли по своим делам.

Ну и еще один немаловажный момент: планируя поездку за северным сиянием, лучше не полагаться только на него. Ведь может получиться так, что всю неделю по ночам будут облака и вы вернетесь ни с чем! Обидно! А в деревне всегда есть что поснимать: и утром, и вечером, и вообще, вокруг северный колорит, можно и просто по Белому морю погулять. Так что в любом случае какие-то фотографии будут на флешках и время не будет потрачено зря.

Мороз и камера

Про эту тему тоже были написаны сотни статей, но тем не менее… Камера боится резких перепадов с мороза в тепло. Она тут же начинает запотевать, и не только снаружи! И на несколько часов становится непригодной для съемки. Если я знаю, что у меня впереди возможные съемки, я оставляю камеру в сенях или на улице, просто вынимаю оттуда аккумулятор, чтобы он не сел на холоде, и как только возникает необходимость что-то снять, камера в рабочем состоянии и готова к съемке. Ну а если надо уже занести камеру в помещение, то только в фоторюкзаке, или в пакете, или завернув в одежду — тем самым я ограничиваю доступ тепла и воздуха к камере, она нагревается постепенно и не запотевает.

Дополнительный свет

Говорить про пользу налобного фонарика в темное время суток, наверное, не надо, но помимо того, что с его помощью вы всегда в курсе, куда идете и во что наступаете, мы помним — с помощью фонарика можно помочь друг другу сфокусироваться на нужном нам расстоянии. И самое главное — он может подсветить передний план! А это иногда бывает очень надо!

Когда фотограф впервые видит северное сияние, он без устали его фотографирует как сам факт, я это проходил. Но когда первый восторг проходит и наступает понимание, что карточек с зеленым на харде выше крыши, вот тогда уже хочется какого-то разнообразия и сюжета! Хорошо, когда в небе интересные загогулины и не надо ничего придумывать, но так бывает нечасто, и вот мы ищем сюжеты… Днем бродим по деревне, общаемся с деревенскими псами и примечаем то тут, то там всякие арт-объекты, которые могут нам помочь в дальнейшем.

Вот для примера два кадра. Этот снят осенью на севере Карелии. В один из поздних вечеров началось северное сияние, и мы побежали к Белому морю. Там, я помнил, лежало несколько старых лодок. В ту ночь подморозило, и, когда я подсвечивал фонариком лодку, иней начинал светиться и подыграл мне — у лодки появилось необычное свечение. На такой маленькой фотографии этого почти не видно, но на хайрезе всё читается хорошо.

А этот сюжет я снял в Финляндии совсем недавно. Передний план, ветви, елки и снег я подсвечивал фонариком. Причем у моего был холодный свет, отдающий в синеву, а у коллеги — обычный, без цветовых примесей. Вот такой фонарик может очень пригодиться, и хорошо, если у него есть возможность точечного луча и рассеянного света. Рассеянный свет — для переднего плана, а точечным можно вырисовывать объекты за 10-20 метров от камеры. Всё зависит от сюжета, иногда подсвечивать приходилось двумя фонариками сразу.