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Париж 1923 года —центр искусства и прогресса 

BigPicture.ru 4 часа назад
Автор этих уникальных исторических фотографий — Жюль Жерве-Куртельмон (Jules Ger­vais-Courtelle­mont). Он родился в 1863 году в пригороде Парижа, вырос в Алжире и объездил Ближний Восток и Северную Африку, фотографируя все, что видел.
Жерве-Куртельмон был одним из первых фотографов, работавших с автохромом — старейшим процессом цветной фотографии, который был запатентован братьями Люмьер в 1903 году. Автохром использовал гранулы картофельного крахмала, окрашенные красной, зеленой и синей краской, в качестве светофильтров, а также сложный процесс проявки, в результате чего получались призрачные «точечные» цветные фотографии.
В январе 1923 года Жерве-Куртельмон вернулся в родной Париж, чтобы снять главные достопримечательности и виды города, проживающего период экономического роста и оптимизма после окончания Первой мировой войны.
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