Париж 1923 года —центр искусства и прогресса 

Автор этих уникальных исторических фотографий — Жюль Жерве-Куртельмон (Jules Ger­vais-Courtelle­mont). Он родился в 1863 году в пригороде Парижа, вырос в Алжире и объездил Ближний Восток и Северную Африку, фотографируя все, что видел.

Жерве-Куртельмон был одним из первых фотографов, работавших с автохромом — старейшим процессом цветной фотографии, который был запатентован братьями Люмьер в 1903 году. Автохром использовал гранулы картофельного крахмала, окрашенные красной, зеленой и синей краской, в качестве светофильтров, а также сложный процесс проявки, в результате чего получались призрачные «точечные» цветные фотографии.

В январе 1923 года Жерве-Куртельмон вернулся в родной Париж, чтобы снять главные достопримечательности и виды города, проживающего период экономического роста и оптимизма после окончания Первой мировой войны.