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Как могли бы выглядеть типичные города постсоветского пространства 

Стелла Шмель 7 часов назад
Украинский художник и блогер Андрей Гупса решил представить, как могли бы выглядеть обычные города постсоветского пространства в 21 веке. Художник считает, что при должном подходе реальность могла бы выглядеть совершенно по-другому. Свои мысли он воплотил в художественных работах.
В течение двух лет Гупса искал реальные локации на территории трех стран — России, Беларуси и Украины, которые буквально кричат о том, что им необходима модернизация. Их внешний вид он исправил с помощью компьютерной графики.
Как могли бы выглядеть типичные города Украины, Беларуси и России — в галерее "Рамблера".
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