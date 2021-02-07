Украинский художник и блогер Андрей Гупса решил представить, как могли бы выглядеть обычные города постсоветского пространства в 21 веке. Художник считает, что при должном подходе реальность могла бы выглядеть совершенно по-другому. Свои мысли он воплотил в художественных работах.

В течение двух лет Гупса искал реальные локации на территории трех стран — России, Беларуси и Украины, которые буквально кричат о том, что им необходима модернизация. Их внешний вид он исправил с помощью компьютерной графики.

Как могли бы выглядеть типичные города Украины, Беларуси и России — в галерее "Рамблера".