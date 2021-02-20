Странные природные явления, которые выглядят как колдовство 

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Круги фей в Намибии

На просторах пустыни в Намибии расположены странные круги диаметром до 15 метров, о происхождении которых яростно спорили экологи. Одни утверждали, что их создали термиты, которые вычищают растительность на местах своих гнезд. Они делают почву пористой и создают постоянные резервуары для дождевой воды 50 см в глубину.

Другое объяснение заключалось в том, что растения таким образом конкурируют за доступ к воде. Местные племена верят, что под землей живет дракон, и его дыхание вырывается наружу именно таким способом. Сейчас ученые пришли к выводу, что обе эти гипотезы — «термитная» и «водная» — могут быть правдой.

Озеро Натрон в Танзании

Берега озера Натрон пугают своей безжизненностью и завораживают — разными цветами. Концентрация соли и щелочи в озере настолько высока, что любое живое существо, случайно попавшее в воду, тут же мумифицируется. Единственное исключение — микроорганизмы галофильные цианобактерии. Благодаря им вода в озере меняет свой цвет от розового до алого.

Второе исключение — малые фламинго, для которых тут просто рай на земле. Благодаря высокой температуре воды (достигающей 50°C), они могут высиживать тут яйца в любое время года. Неприятный запах же совсем им не мешает — напротив, он отпугивает хищников, которые могли бы поживиться пернатыми.

В феврале и марте концентрация карбоната натрия в озере становится настолько высокой, что вода делается вязкой. Купаться в озере не стоит — впрочем, это вам подскажут скелеты зверей и птиц, разбросанные по берегам.

Мурмурация скворцов

Он напоминает движение какой-то тяжелой техники, хотя рядом с тем местом, где он раздается, не проходит ни железнодорожных путей, ни магистрали. Особенность гула еще и