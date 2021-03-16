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Как сейчас выглядят окрестности Фукусимы

Полина Алферова
16 марта 2021
Авария на АЭС Фукусима-1 произошла 11 марта 2011 года. С загрязненных территорий было эвакуировано 164 тысячи человек. Сейчас на территории станции продолжаются работы по ликвидации аварии, по разным оценкам на это может потребоваться около 40 лет. Территория вокруг АЭС остается заброшенной до сих пор. "Рамблер" собрал снимки, которые показывают, что сейчас происходят в окрестностях префектуры Фукусима.
Авария на АЭС Фукусима-1 произошла 11 марта 2011 года.
1/8 Авария на АЭС Фукусима-1 произошла 11 марта 2011 года.
Фото: podniesinski.pl
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С загрязненных территорий было эвакуировано 164 тысячи человек.
2/8 С загрязненных территорий было эвакуировано 164 тысячи человек.
Фото: obsidianurbexphotography.com
Сейчас на территории станции продолжаются работы по ликвидации аварии, по разным оценкам на это может потребоваться около 40 лет.
3/8 Сейчас на территории станции продолжаются работы по ликвидации аварии, по разным оценкам на это может потребоваться около 40 лет.
Фото: obsidianurbexphotography.com
Территория вокруг АЭС остается заброшенной до сих пор.
4/8 Территория вокруг АЭС остается заброшенной до сих пор.
Фото: obsidianurbexphotography.com
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Со временем локализация загрязненных территорий стала меньше, но многие люди не смогут вернуться в свои дома даже в ближайшее время.
5/8 Со временем локализация загрязненных территорий стала меньше, но многие люди не смогут вернуться в свои дома даже в ближайшее время.
Фото: obsidianurbexphotography.com
На многих территориях сохраняются залежи радиоактивных отходов, а также большой проблемой является зараженная вода.
6/8 На многих территориях сохраняются залежи радиоактивных отходов, а также большой проблемой является зараженная вода.
Фото: podniesinski.pl
В 2020 году СМИ сообщили, что ее будут очищать и начнут спускать в Тихий океан в начале 2022 года.
7/8  В 2020 году СМИ сообщили, что ее будут очищать и начнут спускать в Тихий океан в начале 2022 года.
Фото: podniesinski.pl
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Часть экспертов утверждает, что это будет безопасно, но "Гринпис" выступает против этой инициативы. По мнению экологов, такая вода может быть губительна для ДНК человека.
8/8 Часть экспертов утверждает, что это будет безопасно, но "Гринпис" выступает против этой инициативы. По мнению экологов, такая вода может быть губительна для ДНК человека.
Фото: podniesinski.pl
Со временем локализация загрязненных территорий стала меньше, но многие люди не смогут вернуться в свои дома даже в ближайшее время. На многих территориях сохраняются залежи радиоактивных отходов, а также большой проблемой является зараженная вода. В 2020 году СМИ сообщили, что ее будут очищать и начнут спускать в Тихий океан в начале 2022 года. Часть экспертов утверждает, что это будет безопасно, но "Гринпис" выступает против этой инициативы. По мнению экологов, такая вода может быть губительна для ДНК человека.
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