Как сейчас выглядят окрестности Фукусимы

Авария на АЭС Фукусима-1 произошла 11 марта 2011 года. С загрязненных территорий было эвакуировано 164 тысячи человек. Сейчас на территории станции продолжаются работы по ликвидации аварии, по разным оценкам на это может потребоваться около 40 лет. Территория вокруг АЭС остается заброшенной до сих пор. "Рамблер" собрал снимки, которые показывают, что сейчас происходят в окрестностях префектуры Фукусима.

Часть экспертов утверждает, что это будет безопасно, но "Гринпис" выступает против этой инициативы. По мнению экологов, такая вода может быть губительна для ДНК человека.

Со временем локализация загрязненных территорий стала меньше, но многие люди не смогут вернуться в свои дома даже в ближайшее время.

Со временем локализация загрязненных территорий стала меньше, но многие люди не смогут вернуться в свои дома даже в ближайшее время. На многих территориях сохраняются залежи радиоактивных отходов, а также большой проблемой является зараженная вода. В 2020 году СМИ сообщили, что ее будут очищать и начнут спускать в Тихий океан в начале 2022 года. Часть экспертов утверждает, что это будет безопасно, но "Гринпис" выступает против этой инициативы. По мнению экологов, такая вода может быть губительна для ДНК человека.