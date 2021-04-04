Как в разных странах увековечили память жертв COVID-19

Уже больше года прошло с момента, когда была объявлена пандемия COVID-19. За это время во всем мире от коронавируса скончались почти три миллиона человек — среди них не только пациенты, но и врачи, отчаянно боровшиеся за спасение людей. О том, как в разных странах увековечили память жертв пандемии, — в материале «Газеты.Ru».

1/7 В начале марта 2021 года мемориал памяти медицинским работникам, погибшим в течение пандемии, открылся и в Петроградском районе Санкт-Петербурга на набережной реки Карповки. Эта скульптура из бронзы получила название "Печальный ангел". Фото: Администрация Санкт-Петербурга Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 22 марта 2021 года в центре Праги на брусчатку Староместской площади нанесли изображения 25 тыс. белых крестов - примерно столько человек скончались в Чехии от коронавируса. Дата была выбрана не случайно - в этот день ровно год назад от COVID-19 умер первый пациент. Фото: Petr David Josek/AP 3/7 В честь годовщины начала пандемии коронавируса, в феврале 2021 года, церемония открытия мемориала жертвам COVID-19 состоялась и в Италии в небольшом городке Кодоньо. Именно там больше года назад диагноз COVID-19 поставили первому заразившемуся пациенту страны. Фото: IPA/AP 4/7 Еще в октябре 2020 года в соседнем городе Казальпустерленго открыли мемориал, который представляет собой башню, сложенную из камней, каждый из которых символизирует умершего от болезни человека. Фото: nytimes.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 26 декабря 2020 года памятник, посвященный медработникам, погибшим в борьбе с коронавирусом, поставили на территории Дагестанского медицинского университета в Махачкале. На полу, в углу между двумя стеллами, находится фигура медика в спецкостюме. Он сложил руки на коленях и опустил голову. Фото: Денис Абрамов/РИА «Новости» 6/7 В сентябре 2020 года в Бразилии 39-метровую "Ленту бесконечности" весом три тонны установили на кладбище в Рио-де-Жанейро, где были похоронены многие умершие от COVID-19. Мемориал спроектировала архитектор Криса Сантос. Фото: Silvia Izquierdo/AP 7/7 В Мадриде напротив Дворца Сибелес в память о жертвах COVID-19 установили круглую скульптуру из черной стали диаметром почти два метра. Надпись на табличке напротив памятника гласит: "Ваше пламя никогда не погаснет в наших сердцах". Фото: Sergio Perez/Reuters

Тысячи крестов

22 марта 2021 года в центре Праги на брусчатку Староместской площади нанесли изображения 25 тыс. белых крестов - примерно столько человек скончались в Чехии от коронавируса. Дата была выбрана не случайно - в этот день ровно год назад от COVID-19 умер первый пациент.

"Печальный ангел"

В начале марта 2021 года мемориал памяти медицинским работникам, погибшим в течение пандемии, открылся и в Петроградском районе Санкт-Петербурга на набережной реки Карповки. Эта скульптура из бронзы получила название "Печальный ангел".

При этом проект мемориала был разработан еще год назад. Позже его автор — петербургский художник Роман Шустров - сам стал жертвой коронавируса, он скончался 14 мая 2020 года. Ранее на месте, где теперь располагается "Печальный ангел", находился стихийный мемориал "Стена памяти", где размещались портреты врачей, умерших от ковида.

Противостояние, единство, новое начало

В честь годовщины начала пандемии коронавируса, в феврале 2021 года, церемония открытия мемориала жертвам COVID-19 состоялась и в Италии в небольшом городке Кодоньо. Именно там больше года назад диагноз COVID-19 поставили первому заразившемуся пациенту страны.

"Было ужасно, абсурдно и невообразимо, что этот кошмар мог произойти в Кодоньо, — заявлял в интервью газете The New York Times мэр города Франческо Пассерини. - Почти каждый кого-то потерял". Памятник в Кодоньо состоит из трех стальных колонн. Они символизируют противостояние, единство и новое начало. Эти слова — Resilienza, Comunità и Ripartenza — нанесены и на самом постаменте.

Собирали всем городом

Колонны в Кодоньо не единственный памятник жертвам коронавируса в Италии.

Еще в октябре 2020 года в соседнем городе Казальпустерленго открыли мемориал, который представляет собой башню, сложенную из камней, каждый из которых символизирует умершего от болезни человека.

Автор проекта Отторино Буттарелли рассказал NYT, что к созданию мемориала привлек жителей города - он попросил их пойти к близлежащей реке и собрать камни для сооружения. Многие написали на них имена близких, которых они потеряли, иногда добавляя личные сообщения или украшая их звездами и сердечками.

"Низкий поклон тем, кто отдал свои жизни за нас с вами"

26 декабря 2020 года памятник, посвященный медработникам, погибшим в борьбе с коронавирусом, поставили на территории Дагестанского медицинского университета в Махачкале. На полу, в углу между двумя стеллами, находится фигура медика в спецкостюме. Он сложил руки на коленях и опустил голову.

"Врачи ко всем больным одинаково серьезно относятся, душевно и внимательно, я сам на себе это испытал. Низкий поклон тем, кто отдал свои жизни за нас с вами", - говорил руководитель региона Сергей Меликов на открытии мемориала.

"Лента бесконечности"

В сентябре 2020 года в Бразилии 39-метровую "Ленту бесконечности" весом три тонны установили на кладбище в Рио-де-Жанейро, где были похоронены многие умершие от COVID-19. Мемориал спроектировала архитектор Криса Сантос . По ее словам, название скульптуры должно напомнить тем, кто страдает из-за потери близких, что жизнь продолжается.

"Ваше пламя никогда не погаснет"