На втором месте оказался памятник клизме в Железноводске: медицинский прибор держат три ангелочка. Скульптура находится на территории санатория "Машук Акватерм". Ее выбрали 16 процентов россиян. Третье место досталось "Влюбленным собачкам" в Краснодаре. За этот памятник отдали свой голос 14 процентов опрошенных.