На втором месте оказался памятник клизме в Железноводске: медицинский прибор держат три ангелочка. Скульптура находится на территории санатория "Машук Акватерм". Ее выбрали 16 процентов россиян. Третье место досталось "Влюбленным собачкам" в Краснодаре. За этот памятник отдали свой голос 14 процентов опрошенных.
Кроме того, в рейтинг самых смешных в России вошли памятник любовнику в Томске, "Пермяк соленые уши", "Шоколадная фея" в Покрове, "Конь Ярыж" в Воронеже и другие. "Рамблер" собрал галерею их фото.