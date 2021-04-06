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Россияне выбрали самые смешные памятники

Анна Арсеньева
19 минут назад
Россияне рассказали о самых смешных памятниках в стране. Опрос провел сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Памятник Петру I (Петропавловская крепость)
1/7 Памятник Петру I (Петропавловская крепость)
Фото: depositphotos.com
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Памятник клизме в Железноводске
2/7 Памятник клизме в Железноводске
Фото: depositphotos.com
«Гуляющие собачки» в Краснодаре
3/7 «Гуляющие собачки» в Краснодаре
Фото: depositphotos.com
«Пермяк соленые уши»
4/7 «Пермяк соленые уши»
Фото: depositphotos.com
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«Конь Ярыж» в Воронеже
5/7 «Конь Ярыж» в Воронеже
Фото: @zhzhitel
Памятник шоколаду в Покрове
6/7 Памятник шоколаду в Покрове
Фото: Apashenko/CC BY-SA 3.0
Памятник любовнику в Томске
7/7 Памятник любовнику в Томске
Фото: @mihallolch
Так, первое место в рейтинге занял "лысый памятник" Петру I в Санкт-Петербурге. Он выполнен скульптором Михаилом Шемякиным. За этот монумент проголосовали 18 процентов респондентов.
На втором месте оказался памятник клизме в Железноводске: медицинский прибор держат три ангелочка. Скульптура находится на территории санатория "Машук Акватерм". Ее выбрали 16 процентов россиян. Третье место досталось "Влюбленным собачкам" в Краснодаре. За этот памятник отдали свой голос 14 процентов опрошенных.
Кроме того, в рейтинг самых смешных в России вошли памятник любовнику в Томске, "Пермяк соленые уши", "Шоколадная фея" в Покрове, "Конь Ярыж" в Воронеже и другие. "Рамблер" собрал галерею их фото.
Места,Фото,Михаил Шемякин,
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