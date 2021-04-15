Русская Америка: Брайтон-Бич и его обитатели

«Маленькая Одесса», «русское гетто» — как только ни называют Брайтон-Бич, район на юге Бруклина, где живет огромное количество русских эмигрантов. С середины 70 х годов, во времена советской эмиграции, Брайтон-Бич был частично заселен русскоговорящими. После развала СССР район совсем стал русским. Конечно, там также много украинцев и тем более евреев, но Брайтон-Бич окончательно завоевал репутацию «русской Америки».

1/12 «Маленькая Одесса», «русское гетто» — как только ни называют Брайтон-Бич, район на юге Бруклина, где живет огромное количество русских эмигрантов. Фото: https://bigpicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 С середины 70‑х годов, во времена советской эмиграции, Брайтон-Бич был частично заселен русскоговорящими. Фото: https://bigpicture.ru 3/12 После развала СССР район совсем стал русским. Фото: https://bigpicture.ru 4/12 Конечно, там также много украинцев и тем более евреев, но Брайтон-Бич окончательно завоевал репутацию «русской Америки». Фото: https://bigpicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Обычному жителю Нью-Йорка здесь не очень просто ориентироваться. Фото: https://bigpicture.ru 6/12 Много вывесок на русском, которые он не понимает. Фото: https://bigpicture.ru 7/12 Вряд ли можно сказать, что таких людей легко встретишь на улицах Липецка, Калуги, да даже и Москвы. Фото: https://bigpicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Но стоит посмотреть на лица, прически, макияж, верхнюю одежду — и понимаешь, что «наш». Фото: https://bigpicture.ru 9/12 Нью-йоркцы узнают обитателей района именно по малиновым губным помадам и одежде дикой расцветки. Фото: https://bigpicture.ru 10/12 С одной стороны, они давно и глубоко интегрированы в американское общество, с другой — это по многим признакам все тот же советский человек, которого «не задушишь, не убьешь». Только декорации сменились. Фото: https://bigpicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Фотограф агентства Mag­num Pho­tos, рассказывая об этом проекте, признается, что на Брайтон-Бич любит наведываться его жена, чтобы искупаться в Атлантическом океане, купить там цацки (так и говорит, «tchotchkes») и «чудесную горчицу». Фото: https://bigpicture.ru 12/12 На вопрос, почему он решил снять жителей Брайтон-Бич, Гилден усмехается и произносит: «А это близко к моему дому. Мне понравилось это задание». Фото: https://bigpicture.ru

Обычному жителю Нью-Йорка здесь не очень просто ориентироваться. Много вывесок на русском, которые он не понимает. Многие жители или не говорят по-английски, или притворяются, что не говорят.

Фотографии Гилдена очень интересно рассматривать. Вряд ли можно сказать, что таких людей легко встретишь на улицах Липецка, Калуги, да даже и Москвы. Но стоит посмотреть на лица, прически, макияж, верхнюю одежду — и понимаешь, что «наш».

Нью-йоркцы узнают обитателей района именно по малиновым губным помадам и одежде дикой расцветки. С одной стороны, они давно и глубоко интегрированы в американское общество, с другой — это по многим признакам все тот же советский человек, которого «не задушишь, не убьешь». Только декорации сменились.

Фотограф агентства Mag­num Pho­tos, рассказывая об этом проекте, признается, что на Брайтон-Бич любит наведываться его жена, чтобы искупаться в Атлантическом океане, купить там цацки (так и говорит, «tchotchkes») и «чудесную горчицу».