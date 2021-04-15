Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Почта

Русская Америка: Брайтон-Бич и его обитатели

BigPicture.ru
3 часа назад
«Маленькая Одесса», «русское гетто» — как только ни называют Брайтон-Бич, район на юге Бруклина, где живет огромное количество русских эмигрантов. С середины 70 х годов, во времена советской эмиграции, Брайтон-Бич был частично заселен русскоговорящими. После развала СССР район совсем стал русским. Конечно, там также много украинцев и тем более евреев, но Брайтон-Бич окончательно завоевал репутацию «русской Америки».
«Маленькая Одесса», «русское гетто» — как только ни называют Брайтон-Бич, район на юге Бруклина, где живет огромное количество русских эмигрантов.
1/12 «Маленькая Одесса», «русское гетто» — как только ни называют Брайтон-Бич, район на юге Бруклина, где живет огромное количество русских эмигрантов.
Фото: https://bigpicture.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
С середины 70‑х годов, во времена советской эмиграции, Брайтон-Бич был частично заселен русскоговорящими.
2/12 С середины 70‑х годов, во времена советской эмиграции, Брайтон-Бич был частично заселен русскоговорящими.
Фото: https://bigpicture.ru
После развала СССР район совсем стал русским.
3/12 После развала СССР район совсем стал русским.
Фото: https://bigpicture.ru
Конечно, там также много украинцев и тем более евреев, но Брайтон-Бич окончательно завоевал репутацию «русской Америки».
4/12 Конечно, там также много украинцев и тем более евреев, но Брайтон-Бич окончательно завоевал репутацию «русской Америки».
Фото: https://bigpicture.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Обычному жителю Нью-Йорка здесь не очень просто ориентироваться.
5/12 Обычному жителю Нью-Йорка здесь не очень просто ориентироваться.
Фото: https://bigpicture.ru
Много вывесок на русском, которые он не понимает.
6/12 Много вывесок на русском, которые он не понимает.
Фото: https://bigpicture.ru
Вряд ли можно сказать, что таких людей легко встретишь на улицах Липецка, Калуги, да даже и Москвы.
7/12 Вряд ли можно сказать, что таких людей легко встретишь на улицах Липецка, Калуги, да даже и Москвы.
Фото: https://bigpicture.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Но стоит посмотреть на лица, прически, макияж, верхнюю одежду — и понимаешь, что «наш».
8/12 Но стоит посмотреть на лица, прически, макияж, верхнюю одежду — и понимаешь, что «наш».
Фото: https://bigpicture.ru
Нью-йоркцы узнают обитателей района именно по малиновым губным помадам и одежде дикой расцветки.
9/12 Нью-йоркцы узнают обитателей района именно по малиновым губным помадам и одежде дикой расцветки.
Фото: https://bigpicture.ru
С одной стороны, они давно и глубоко интегрированы в американское общество, с другой — это по многим признакам все тот же советский человек, которого «не задушишь, не убьешь». Только декорации сменились.
10/12 С одной стороны, они давно и глубоко интегрированы в американское общество, с другой — это по многим признакам все тот же советский человек, которого «не задушишь, не убьешь». Только декорации сменились.
Фото: https://bigpicture.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Фотограф агентства Mag­num Pho­tos, рассказывая об этом проекте, признается, что на Брайтон-Бич любит наведываться его жена, чтобы искупаться в Атлантическом океане, купить там цацки (так и говорит, «tchotchkes») и «чудесную горчицу».
11/12 Фотограф агентства Mag­num Pho­tos, рассказывая об этом проекте, признается, что на Брайтон-Бич любит наведываться его жена, чтобы искупаться в Атлантическом океане, купить там цацки (так и говорит, «tchotchkes») и «чудесную горчицу».
Фото: https://bigpicture.ru
На вопрос, почему он решил снять жителей Брайтон-Бич, Гилден усмехается и произносит: «А это близко к моему дому. Мне понравилось это задание».
12/12 На вопрос, почему он решил снять жителей Брайтон-Бич, Гилден усмехается и произносит: «А это близко к моему дому. Мне понравилось это задание».
Фото: https://bigpicture.ru
Обычному жителю Нью-Йорка здесь не очень просто ориентироваться. Много вывесок на русском, которые он не понимает. Многие жители или не говорят по-английски, или притворяются, что не говорят.
Фотографии Гилдена очень интересно рассматривать. Вряд ли можно сказать, что таких людей легко встретишь на улицах Липецка, Калуги, да даже и Москвы. Но стоит посмотреть на лица, прически, макияж, верхнюю одежду — и понимаешь, что «наш».
Нью-йоркцы узнают обитателей района именно по малиновым губным помадам и одежде дикой расцветки. С одной стороны, они давно и глубоко интегрированы в американское общество, с другой — это по многим признакам все тот же советский человек, которого «не задушишь, не убьешь». Только декорации сменились.
Фотограф агентства Mag­num Pho­tos, рассказывая об этом проекте, признается, что на Брайтон-Бич любит наведываться его жена, чтобы искупаться в Атлантическом океане, купить там цацки (так и говорит, «tchotchkes») и «чудесную горчицу».
На вопрос, почему он решил снять жителей Брайтон-Бич, Гилден усмехается и произносит: «А это близко к моему дому. Мне понравилось это задание».
Места,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители