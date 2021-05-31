Что скрывает загадочный "Город мертвых"

Рассказывает Сергей Мухамедов : «Единственная дорога. Горный серпантин и малонаселенный район. К счастью, не вечер. Многие века древнее проклятие успешно справлялось с охраной этого места. Даже сейчас внезапно севшие батарейки, отказы фотокамер и расстройства желудка не удивляют посетителей. Тревожить души мертвых в наши планы не входило. Мы только заглянуть одним глазком и уйти. Моя спутница роняет кэнон. Камера работает, но делает лишь абсолютно черные кадры. Как будто мы в склепе. А мы там и есть. Это «Город мертвых».

1/13 Северная Осетия, селение Даргавс. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 И если в первом, самом близком к дороге склепе вы увидите только истлевшие черепа и кости, то дальше вас встретят мумии. Фото: BigPicture.ru 3/13 Первые исследования начались в шестидесятых годах. В одном из склепов археологи насчитали 95 черепов. Фото: BigPicture.ru 4/13 Но самое удивительное в Городе мертвых — лодки. Во многих склепах останки лежат в деревянных ладьях. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Никто из соседних народов не использовал такой способ погребения. Фото: BigPicture.ru 6/13 Много-много лет назад джигиты этого села пленили в походе девушку, равной по красоте которой не было. Фото: BigPicture.ru 7/13 Каждый хотел жениться на ней, и каждый готов был убить того, кто встанет на его пути. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 И отправились мужчины к старейшинам, чтобы те собрали совет и приняли мудрое решение, кому достанется девушка. Фото: BigPicture.ru 9/13 Но даже у старцев при виде красавицы заблестели глаза. Фото: BigPicture.ru 10/13 Отпустить — джигиты за ней уйдут. Кому-то отдать — перережутся. И чтобы не убить из-за нее друг друга, решили, что умереть должна она. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 И как только жизненные силы покинули прекрасную девушку, неведомое проклятие обрушилось на жителей. Фото: BigPicture.ru 12/13 Мясо стало отваливаться у людей от костей. Они пытались спастись в соседних аулах, но кара настигала их. Фото: BigPicture.ru 13/13 Мертвых начали закапывать в землю, но земля их не принимала и выбрасывала кости на поверхность. Так появился Город мертвых. Фото: BigPicture.ru

Северная Осетия, селение Даргавс. Википедия загадочно немногословна. Достоверной информации о самом крупном некрополе Кавказа нет ни у кого.

На склоне горы в красивейшем месте стоят 96 склепов. Не просто стоят, а продолжают хранить то, для чего создавались. Они заполнены умершими. Заходи, коль не боишься, все открыто. Только помни — отсюда никто никогда не возвращался живым. По крайней мере, по преданиям. Местные жители сюда и не ходят. И если в первом, самом близком к дороге склепе вы увидите только истлевшие черепа и кости, то дальше вас встретят мумии.

До советского времени Городом мертвых никто не интересовался. Первые исследования начались в шестидесятых годах. В одном из склепов археологи насчитали 95 черепов. Легенды рассказывают, что все тела здесь были как живые. И я даже в это верю — музейные одежды из Города мертвых удивительно хорошо сохранились. Строения создавали особую вентиляцию и микроклимат, благоприятно повлиявшие на естественную мумификацию. Правда, раньше склепы закрывались деревянным щитом с задвижкой, поэтому сейчас умершие выглядят уже не лучшим образом. Так, как мы привыкли их видеть в фильмах ужасов.

Каждый склеп принадлежал одной фамилии и очень дорого стоил. Необыкновенной прочности раствор из птичьих яиц, сметаны, молока и извести позволил им сохраниться до нашего времени. Один обтесанный угловой камень обходился в овцу. От многочисленных жилых строений в округе не сталось и следа — они были дешевы. Теперь только башни и склепы

Подземные и полуподземные. С двускатными, четырехскатными и плоскими крышами. Здесь в одном месте представлена вся эволюция склепостроения. Некоторые сооружения имеют два, а то и три яруса. Когда свободного пространства внутри не оставалось, горцы делали дополнительный настил. Они пробивали в стенах пазы и вставляли деревянные балки, на которые укладывали доски для новых умерших. Во время чумы сюда уходили больные. В склепах они ждали смерти, а родственники приносили им еду и воду.

Но самое удивительное в Городе мертвых — лодки. Во многих склепах останки лежат в деревянных ладьях. Никто из соседних народов не использовал такой способ погребения. Возможно, это какой-то древний культ, сохранившийся у осетин чуть ли не до последнего времени. Или же есть какая-то связь античных мифов о реке Стикс с Городом мертвых.

Местный житель рассказал легенду. Много-много лет назад джигиты этого села пленили в походе девушку, равной по красоте которой не было. Каждый хотел жениться на ней, и каждый готов был убить того, кто встанет на его пути. И отправились мужчины к старейшинам, чтобы те собрали совет и приняли мудрое решение, кому достанется девушка. Но даже у старцев при виде красавицы заблестели глаза. Взыграла в жилах молодая кровь, несмотря на их преклонный возраст. Начали они показывать свою удаль, день и ночь кружатся вокруг неземной красоты, совсем с ума посходили. Три дня думали, что с ней делать, так ни к чему и не пришли.