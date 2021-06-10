10 июня жители северного полушария планеты могут наблюдать первое в 2021 году солнечное затмение. Его называют кольцеобразным и оно случается, когда Земля и Луна находятся на близком к максимальному или максимально близком расстоянии. Поэтому Луна не может полностью закрыть собой солнце.

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Самые лучшие условия для наблюдения были у жителей Канады, Гренландии, Якутии и Магаданской области, где Луна закрыла до 80 % солнца. При этом максимальная фаза длилась всего около 4 минут. Жители других регионов полушария могли наблюдать лишь частичное затмение. Так, в Санкт-Петербурге максимальная фаза составила 25 %, а в Москве — 15 %.