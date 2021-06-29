Таинственный Чернобыль попался в фотоловушку биолога

Мировой успех сериала о Чернобыльской аварии возродил интерес к изолированной территории. Биолог Сергей Гащак наблюдает за дикой природой Чернобыля с 1990 года. С помощью фотоловушек он исследует экологию пострадавшей зоны. Оборудование помогает узнать, что происходит в Чернобыле через 30+ лет после аварии.

1/10 Биолог Сергей Гащак наблюдает за дикой природой Чернобыля с 1990 года. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 С помощью фотоловушек он исследует экологию пострадавшей зоны. Фото: BigPicture.ru 3/10 Оборудование помогает узнать, что происходит в Чернобыле через 30+ лет после аварии. Фото: BigPicture.ru 4/10 Дикая природа стремительно восстанавливается в отсутствии людей. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Биолог обнаружил в зоне отчуждения животных, которые раньше там не обитали. Фото: BigPicture.ru 6/10 Местное разнообразие ширится, несмотря на все еще высокий уровень радиации. Фото: BigPicture.ru 7/10 Фотоловушки зафиксировали уникальное биоразнообразие. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Радиоактивная зона стала домом для лосей, оленей и даже лошадей Пржевальского, которых раньше там никогда не было. Фото: BigPicture.ru 9/10 Бурые медведи и волки стали безраздельными хозяевами дикого чернобыльского леса. Фото: BigPicture.ru 10/10 Хищники чувствуют себя вольготно на безлюдной территории. Фото: BigPicture.ru

Дикая природа стремительно восстанавливается в отсутствии людей. Биолог обнаружил в зоне отчуждения животных, которые раньше там не обитали. Местное разнообразие ширится, несмотря на все еще высокий уровень радиации. Фотоловушки зафиксировали уникальное биоразнообразие. Радиоактивная зона стала домом для лосей, оленей и даже лошадей Пржевальского, которых раньше там никогда не было.