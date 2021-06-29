Таинственный Чернобыль попался в фотоловушку биолога

Мировой успех сериала о Чернобыльской аварии возродил интерес к изолированной территории. Биолог Сергей Гащак наблюдает за дикой природой Чернобыля с 1990 года. С помощью фотоловушек он исследует экологию пострадавшей зоны. Оборудование помогает узнать, что происходит в Чернобыле через 30+ лет после аварии.
Дикая природа стремительно восстанавливается в отсутствии людей. Биолог обнаружил в зоне отчуждения животных, которые раньше там не обитали. Местное разнообразие ширится, несмотря на все еще высокий уровень радиации. Фотоловушки зафиксировали уникальное биоразнообразие. Радиоактивная зона стала домом для лосей, оленей и даже лошадей Пржевальского, которых раньше там никогда не было.
Бурые медведи и волки стали безраздельными хозяевами дикого чернобыльского леса. Хищники чувствуют себя вольготно на безлюдной территории. Пока дикая природа стирает следы былой деятельности людей, животные успешно осваивают радиоактивное Полесье. Зубры мигрировали в Чернобыльскую зону из соседней Беларуси. Появились глухари, тетерева и черные аисты, которые любят дикие места и находятся на грани вымирания. Минэкологии уже внес предложение сделать Чернобыль заповедником.