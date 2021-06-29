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Таинственный Чернобыль попался в фотоловушку биолога

BigPicture.ru
1 час назад
Мировой успех сериала о Чернобыльской аварии возродил интерес к изолированной территории. Биолог Сергей Гащак наблюдает за дикой природой Чернобыля с 1990 года. С помощью фотоловушек он исследует экологию пострадавшей зоны. Оборудование помогает узнать, что происходит в Чернобыле через 30+ лет после аварии.
Биолог Сергей Гащак наблюдает за дикой природой Чернобыля с 1990 года.
1/10 Биолог Сергей Гащак наблюдает за дикой природой Чернобыля с 1990 года.
Фото: BigPicture.ru
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С помощью фотоловушек он исследует экологию пострадавшей зоны.
2/10 С помощью фотоловушек он исследует экологию пострадавшей зоны.
Фото: BigPicture.ru
Оборудование помогает узнать, что происходит в Чернобыле через 30+ лет после аварии.
3/10 Оборудование помогает узнать, что происходит в Чернобыле через 30+ лет после аварии.
Фото: BigPicture.ru
Дикая природа стремительно восстанавливается в отсутствии людей.
4/10 Дикая природа стремительно восстанавливается в отсутствии людей.
Фото: BigPicture.ru
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Биолог обнаружил в зоне отчуждения животных, которые раньше там не обитали.
5/10 Биолог обнаружил в зоне отчуждения животных, которые раньше там не обитали.
Фото: BigPicture.ru
Местное разнообразие ширится, несмотря на все еще высокий уровень радиации.
6/10 Местное разнообразие ширится, несмотря на все еще высокий уровень радиации.
Фото: BigPicture.ru
Фотоловушки зафиксировали уникальное биоразнообразие.
7/10  Фотоловушки зафиксировали уникальное биоразнообразие.
Фото: BigPicture.ru
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Радиоактивная зона стала домом для лосей, оленей и даже лошадей Пржевальского, которых раньше там никогда не было.
8/10 Радиоактивная зона стала домом для лосей, оленей и даже лошадей Пржевальского, которых раньше там никогда не было.
Фото: BigPicture.ru
Бурые медведи и волки стали безраздельными хозяевами дикого чернобыльского леса.
9/10 Бурые медведи и волки стали безраздельными хозяевами дикого чернобыльского леса.
Фото: BigPicture.ru
Хищники чувствуют себя вольготно на безлюдной территории.
10/10  Хищники чувствуют себя вольготно на безлюдной территории.
Фото: BigPicture.ru
Дикая природа стремительно восстанавливается в отсутствии людей. Биолог обнаружил в зоне отчуждения животных, которые раньше там не обитали. Местное разнообразие ширится, несмотря на все еще высокий уровень радиации. Фотоловушки зафиксировали уникальное биоразнообразие. Радиоактивная зона стала домом для лосей, оленей и даже лошадей Пржевальского, которых раньше там никогда не было.
Бурые медведи и волки стали безраздельными хозяевами дикого чернобыльского леса. Хищники чувствуют себя вольготно на безлюдной территории. Пока дикая природа стирает следы былой деятельности людей, животные успешно осваивают радиоактивное Полесье. Зубры мигрировали в Чернобыльскую зону из соседней Беларуси. Появились глухари, тетерева и черные аисты, которые любят дикие места и находятся на грани вымирания. Минэкологии уже внес предложение сделать Чернобыль заповедником.
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