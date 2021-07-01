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Как живут люди в гонконгских квартирах-гробах

BigPicture.ru
37 минут назад
Если вы когда-нибудь жаловались, что на кухне в вашей квартире не хватает места для троих, то лучше поберегите воздух. Потому что вы еще не знаете, что значит «не хватает места».
Резиденты дома-гроба — Лэм, Уэн и Китти О.
1/13 Резиденты дома-гроба — Лэм, Уэн и Китти О.
Фото: BigPicture.ru
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Ли и ее 6‑летний сын и 8‑летняя дочь живут в комнате площадью 11 квадратных метров, где есть двухъярусная кровать, миниатюрный диван, холодильник, стиральная машина и маленький стол.
2/13 Ли и ее 6‑летний сын и 8‑летняя дочь живут в комнате площадью 11 квадратных метров, где есть двухъярусная кровать, миниатюрный диван, холодильник, стиральная машина и маленький стол.
Фото: BigPicture.ru
Гонконг считается одним из ведущих финансовых центров Азии. Однако бум на рынке недвижимости имеет и обратную сторону. Сотни тысяч людей вынуждены жить в нечеловеческих условиях — перенаселенных квартирах со множеством перегородок, больше похожих на коробки из-под обуви, чем на жилище.
3/13 Гонконг считается одним из ведущих финансовых центров Азии. Однако бум на рынке недвижимости имеет и обратную сторону. Сотни тысяч людей вынуждены жить в нечеловеческих условиях — перенаселенных квартирах со множеством перегородок, больше похожих на коробки из-под обуви, чем на жилище.
Фото: BigPicture.ru
Туалет и раковину делят почти два десятка человек, включая нескольких одиноких женщин.
4/13 Туалет и раковину делят почти два десятка человек, включая нескольких одиноких женщин.
Фото: BigPicture.ru
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5‑летний мальчик играет около крошечного дома, сделанного из бетона и гофрированного металла, где он живет вместе с родителями.
5/13 5‑летний мальчик играет около крошечного дома, сделанного из бетона и гофрированного металла, где он живет вместе с родителями.
Фото: BigPicture.ru
Недоступность жилья в Гонконге остается серьезной социальной проблемой.
6/13 Недоступность жилья в Гонконге остается серьезной социальной проблемой.
Фото: BigPicture.ru
Мать-одиночка Ли живет с двумя детьми и платит 580 долларов в месяц за клетушку площадью 11 квадратных метров. На аренду уходит половина ее зарплаты.
7/13 Мать-одиночка Ли живет с двумя детьми и платит 580 долларов в месяц за клетушку площадью 11 квадратных метров. На аренду уходит половина ее зарплаты.
Фото: BigPicture.ru
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Це Чу, официант на пенсии, спит в своем углу.
8/13 Це Чу, официант на пенсии, спит в своем углу.
Фото: BigPicture.ru
63-летний Вонг Тат-минг сидит в своей квартире, окруженный во всех сторон скромными пожитками: спальным мешком, маленьким цветным телевизором и вентилятором. Вонг и еще один обитатель дома-гроба жалуются соцработникам на клопов и тараканов в квартире.
9/13 63-летний Вонг Тат-минг сидит в своей квартире, окруженный во всех сторон скромными пожитками: спальным мешком, маленьким цветным телевизором и вентилятором. Вонг и еще один обитатель дома-гроба жалуются соцработникам на клопов и тараканов в квартире.
Фото: BigPicture.ru
80-летний Ченг Чи-фонг даже не может вытянуть ноги на кровати.
10/13 80-летний Ченг Чи-фонг даже не может вытянуть ноги на кровати.
Фото: BigPicture.ru
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Еще один житель квартиры.
11/13 Еще один житель квартиры.
Фото: BigPicture.ru
По официальной статистике, около 200 тысяч человек из 7‑миллионного населения Гонконга живут в подобных условиях, включая 35 тысяч детей.
12/13 По официальной статистике, около 200 тысяч человек из 7‑миллионного населения Гонконга живут в подобных условиях, включая 35 тысяч детей.
Фото: BigPicture.ru
В статистику не входят те, кто живет нелегально в бараках на крышах и в клетках.
13/13 В статистику не входят те, кто живет нелегально в бараках на крышах и в клетках.
Фото: BigPicture.ru
Космические цены на аренду в Гонконге не оставляют людям, которые не ворочают миллионами, иного выхода, кроме как ютиться в ужасающих условиях в так называемых домах-гробах, металлических клетках и на крошечных чердаках.
На этих фотографиях можно увидеть соединенный с кухней туалет и многоярусные кровати, где ноги-то нельзя полностью вытянуть. Условия такие, что их иначе как унижающими достоинство человека и не назовешь. Но, к сожалению, этим людям ничего больше не остается.
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