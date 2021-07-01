Как живут люди в гонконгских квартирах-гробах

Если вы когда-нибудь жаловались, что на кухне в вашей квартире не хватает места для троих, то лучше поберегите воздух. Потому что вы еще не знаете, что значит «не хватает места».
Космические цены на аренду в Гонконге не оставляют людям, которые не ворочают миллионами, иного выхода, кроме как ютиться в ужасающих условиях в так называемых домах-гробах, металлических клетках и на крошечных чердаках.
На этих фотографиях можно увидеть соединенный с кухней туалет и многоярусные кровати, где ноги-то нельзя полностью вытянуть. Условия такие, что их иначе как унижающими достоинство человека и не назовешь. Но, к сожалению, этим людям ничего больше не остается.