Как живут люди в гонконгских квартирах-гробах

Если вы когда-нибудь жаловались, что на кухне в вашей квартире не хватает места для троих, то лучше поберегите воздух. Потому что вы еще не знаете, что значит «не хватает места».

1/13 Резиденты дома-гроба — Лэм, Уэн и Китти О. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Ли и ее 6‑летний сын и 8‑летняя дочь живут в комнате площадью 11 квадратных метров, где есть двухъярусная кровать, миниатюрный диван, холодильник, стиральная машина и маленький стол. Фото: BigPicture.ru 3/13 Гонконг считается одним из ведущих финансовых центров Азии. Однако бум на рынке недвижимости имеет и обратную сторону. Сотни тысяч людей вынуждены жить в нечеловеческих условиях — перенаселенных квартирах со множеством перегородок, больше похожих на коробки из-под обуви, чем на жилище. Фото: BigPicture.ru 4/13 Туалет и раковину делят почти два десятка человек, включая нескольких одиноких женщин. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 5‑летний мальчик играет около крошечного дома, сделанного из бетона и гофрированного металла, где он живет вместе с родителями. Фото: BigPicture.ru 6/13 Недоступность жилья в Гонконге остается серьезной социальной проблемой. Фото: BigPicture.ru 7/13 Мать-одиночка Ли живет с двумя детьми и платит 580 долларов в месяц за клетушку площадью 11 квадратных метров. На аренду уходит половина ее зарплаты. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 Це Чу, официант на пенсии, спит в своем углу. Фото: BigPicture.ru 9/13 63-летний Вонг Тат-минг сидит в своей квартире, окруженный во всех сторон скромными пожитками: спальным мешком, маленьким цветным телевизором и вентилятором. Вонг и еще один обитатель дома-гроба жалуются соцработникам на клопов и тараканов в квартире. Фото: BigPicture.ru 10/13 80-летний Ченг Чи-фонг даже не может вытянуть ноги на кровати. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 Еще один житель квартиры. Фото: BigPicture.ru 12/13 По официальной статистике, около 200 тысяч человек из 7‑миллионного населения Гонконга живут в подобных условиях, включая 35 тысяч детей. Фото: BigPicture.ru 13/13 В статистику не входят те, кто живет нелегально в бараках на крышах и в клетках. Фото: BigPicture.ru

Космические цены на аренду в Гонконге не оставляют людям, которые не ворочают миллионами, иного выхода, кроме как ютиться в ужасающих условиях в так называемых домах-гробах, металлических клетках и на крошечных чердаках.