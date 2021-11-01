Фоны для Zoom-конференций от "Рамблера"

Из-за новой волны коронавируса многие из тех, кто работал в офисах, вновь вернулися на "удаленку". Уже привычные нам онлайн-встречи с коллегами возобновились, и можно опять надевать поверх пижамы белую рубашку для выхода в онлайн.

"Рамблер" предлагает вам еще больше украсить повседневные созвоны необычными фонами, которые взяты из нашего офиса на Даниловской мануфактуре. Вы можете представить, что сидите в тихом цветном переходе, а лучи осеннего солнца помогают делать жизнь чуть ярче с помощью игры цвета. Если вы поклонник спорта и не можете представить себе жизнь без активностей, то ставьте себе на фон наш спортзал! А для поклонников минимализма и чистоты у нас есть "белый портал".