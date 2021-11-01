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Фоны для Zoom-конференций от "Рамблера"

Мария Каткова
3 часа назад

Из-за новой волны коронавируса многие из тех, кто работал в офисах, вновь вернулися на "удаленку". Уже привычные нам онлайн-встречи с коллегами возобновились, и можно опять надевать поверх пижамы белую рубашку для выхода в онлайн.

Дверь в библиотеку. Все сотрудники могут пользоваться офисными книгами.
1/7 Дверь в библиотеку. Все сотрудники могут пользоваться офисными книгами.
Фото: Рамблер
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Редакция "Газета.Ru". Она примечательна тем, что там размещен самый большой в Европе стол из искусственного камня. Его создавали прямо в офисе.
2/7 Редакция "Газета.Ru". Она примечательна тем, что там размещен самый большой в Европе стол из искусственного камня. Его создавали прямо в офисе.
Фото: Рамблер
Уникальный спортзал для сотрудников. Не забудьте привиться перед посещением!
3/7 Уникальный спортзал для сотрудников. Не забудьте привиться перед посещением!
Фото: Рамблер
Белый портал, где вы найдете только белый, серый и черный цвет, а также множество графических линий. Это отражает идею интерьера — создание образа математически ясной структуры, простоты и классических линий.
4/7 Белый портал, где вы найдете только белый, серый и черный цвет, а также множество графических линий. Это отражает идею интерьера — создание образа математически ясной структуры, простоты и классических линий.
Фото: Рамблер
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Знаменитый цветной переход. Самое яркое место офиса, которое соединяет между собой корпуса. Здесь можно пообедать или поработать в тишине, наслаждаясь тем, как солнечные лучи просачиваются через разноцветные окна.
5/7 Знаменитый цветной переход. Самое яркое место офиса, которое соединяет между собой корпуса. Здесь можно пообедать или поработать в тишине, наслаждаясь тем, как солнечные лучи просачиваются через разноцветные окна.
Фото: Рамблер
Целый этаж одного из корпусов выполнен в морском стиле. Здесь на стенах и перегородках красуются иллюминаторы, на потолке — облака и свисающая лодка.
6/7 Целый этаж одного из корпусов выполнен в морском стиле. Здесь на стенах и перегородках красуются иллюминаторы, на потолке — облака и свисающая лодка.
Фото: Рамблер
Мансарда, где можно выпить кофе, посмотреть фильм и послушать лекцию.
7/7 Мансарда, где можно выпить кофе, посмотреть фильм и послушать лекцию.
Фото: Рамблер

"Рамблер" предлагает вам еще больше украсить повседневные созвоны необычными фонами, которые взяты из нашего офиса на Даниловской мануфактуре. Вы можете представить, что сидите в тихом цветном переходе, а лучи осеннего солнца помогают делать жизнь чуть ярче с помощью игры цвета. Если вы поклонник спорта и не можете представить себе жизнь без активностей, то ставьте себе на фон наш спортзал! А для поклонников минимализма и чистоты у нас есть "белый портал".

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