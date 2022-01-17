Блогер Алексей Гончаров ведет сайт, посвященный российскому и зарубежному метрополитену. Энтузиаст и фанат подземки делится фактами из истории транспорта, собирает коллекцию кино, где мелькала подземка (их уже более 150), и изучает вклад транспорта в культуру. А еще — создает альтернативные схемы российского и иностранного метро. Дизайнер разрабатывает схемы, где ветки покрашены не как привычно пассажирам, а по какому-нибудь нетривиальному признаку. Например, есть схемы по годам открытия, по главе государства в момент открытия и даже по зодиаку, чей период был в момент открытия. А также — по загруженности, пассажиропотоку и глубине заложения. Кроме того, есть схемы с необычными формами и стилизации дизайнов из СССР.