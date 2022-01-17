Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
43 минуты назад

По правителю и по знаку зодиака: как выглядят необычные схемы метро Москвы

Блогер Алексей Гончаров ведет сайт, посвященный российскому и зарубежному метрополитену. Энтузиаст и фанат подземки делится фактами из истории транспорта, собирает коллекцию кино, где мелькала подземка (их уже более 150), и изучает вклад транспорта в культуру. А еще — создает альтернативные схемы российского и иностранного метро. Дизайнер разрабатывает схемы, где ветки покрашены не как привычно пассажирам, а по какому-нибудь нетривиальному признаку. Например, есть схемы по годам открытия, по главе государства в момент открытия и даже по зодиаку, чей период был в момент открытия. А также — по загруженности, пассажиропотоку и глубине заложения. Кроме того, есть схемы с необычными формами и стилизации дизайнов из СССР.

1/8 Стилизованная схема московского метрополитена «середина восьмидесятых». Художественное решение на основе официальных схем 1983-1988 годов.
Фото: alexeygoncharov.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/8 Схема пассажиропотоков московского метрополитена. Размер станций соответствует суточному пассажиропотоку.
Фото: alexeygoncharov.com
3/8 Хронологическая схема московского метрополитена. Цвет линий и станций соответствует году их открытия.
Фото: alexeygoncharov.com
4/8 Схема глубин заложения и конструкций станций московского метрополитена. Цвет линий и станций соответствует глубине их заложения.
Фото: alexeygoncharov.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/8 Зодиакальная схема московского метрополитена. Цвет линий и станций соответствует Знаку Зодиака, под которым они были открыты.
Фото: alexeygoncharov.com
6/8 Политическая схема московского метрополитена. Цвет линий и станций соответствует главе государства, при котором они были открыты.
Фото: alexeygoncharov.com
7/8 Секторная схема московского метрополитена. Художественное решение схемы в виде радиальных линий.
Фото: alexeygoncharov.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/8 Схема пассажиропотока Московского центрального кольца. Размер станций соответствует суточному пассажиропотоку.
Фото: alexeygoncharov.com

Алексей выкладывает схемы и информацию в свободном доступе на сайт alexeygoncharov.com. Блогер также ведет другие проекты, посвященные метро. В ЖЖ «Я шагаю по метро» Алексей рассказывает истории из жизни подземки, делится личным опытом и фактами о технических особенностях станций.

На странице в Instagram «Московское метро — лучшее в мире»(@sovmetro) блогер выкладывает фото из метрополитена советского периода. Кроме того, Гончарова интересуют необычные памятники Москвы: в соответствующем блоге более 180 объектов. Также у Алексея есть личный Instagram (@alexeygo), где блогер делится кадрами, сделанными во время полета над столицей на квадрокоптере.

Места,Фото,Алексей Гончаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители