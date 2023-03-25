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2 часа назад

Как выглядит Отель-картошка изнутри

Екатерина Сурина

Отель-картошка – один из самых известных мини-отелей в мире. Расположен он в США на ферме в штате Айдахо. Корнеплод создали из стали и цемента в 2012 в честь 75-летия местной Комиссии по картофелю. Семь лет объект возили по стране в рамках пиар-кампании, а затем вернули на родину, где дизайнер и предпринимательница Кристи Вульф решила превратить 7-тонную картошку в мини-отель.

1/8 Кристи и ее отель
Фото: idahopotato.com
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2/8 Картофель снаружи, уютный номер внутри
Фото: airbnb.ru
3/8 Номер оборудован холодильником, двумя креслами и столиком
Фото: airbnb.ru
4/8 Ванная комната расположена в этом старом зерновом силосе
Фото: airbnb.ru
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5/8 Внутри ванной комнаты
Фото: airbnb.ru
6/8 Свет проходит через небольшое окно в потолке
Фото: airbnb.ru
7/8 Также в ванной комнате есть небольшой камин
Фото: airbnb.ru
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8/8 Двор отеля выполнен в форме сердца
Фото: airbnb.ru

Стены корнеплода утеплили и облагородили, подвели вентиляцию и сделали внутри ремонт. Внутри получилась комната для двух человек с кроватью, мини-холодильником, двумя креслами и столиком. Потолок украсили сделанной на заказ люстрой из лосиных рогов. В итоге получилась милый отель размером 8,5 на 3,6 метров.

Ванную комнату пришлось сделать снаружи. За основу взяли старую силосную башню, где также разместили спа и камин. Стоимость ночевки в Отеле-картошке составляет 207 долларов США за ночь.

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