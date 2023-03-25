Как выглядит Отель-картошка изнутри

Отель-картошка – один из самых известных мини-отелей в мире. Расположен он в США на ферме в штате Айдахо. Корнеплод создали из стали и цемента в 2012 в честь 75-летия местной Комиссии по картофелю. Семь лет объект возили по стране в рамках пиар-кампании, а затем вернули на родину, где дизайнер и предпринимательница Кристи Вульф решила превратить 7-тонную картошку в мини-отель.