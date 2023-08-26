Самый крупный город-призрак на Земле

В начале текущего тысячелетия Китай стал одной из самых успешных стран мира. Быстрое развитие экономики Поднебесной привело к буму в строительстве. Правительственные чиновники и частные бизнесмены разработали множество инфраструктурных проектов, чей бюджет исчислялся миллиардами долларов США. Почти все они были успешно реализованы и стали гордостью страны. Часть же таких мегастроек впоследствии оказалась практически невостребованной из-за просчетов в планировании и завышенных ожиданий.

Одним из таких проектов стал Канбаши, город у самой границы бесплодных пустынь Внутренней Монголии. Строительство сверхсовременного населенного пункта началось в 2009 году. После мирового финансового кризиса угольная индустрия Китая переживала пик и сулила огромную прибыль инвесторам. Новый город должен был привлечь в провинцию почти 2 миллиона новых жителей, что смогли бы работать на угольных предприятиях региона.

Расчеты оказались неверны и в первые годы в Канбаши проживали не более 20 тысяч человек. Лишь в 2021 году ситуацию удалось переломить благодаря школьникам. Дело в том, что муниципальные власти перевели некоторые из лучших школ округа в Кангбаши. Эти учебные заведения имеют права отправлять выпускников в университеты Пекина, что на фоне жесткой конкуренции среди молодых людей в Китае стало решающим преимуществом для переезда в город-призрак. Сейчас Кангбаши насчитывает 120 тысяч жителей, и эти цифры все еще далеки от запланированных.