Дурные привычки из советского прошлого 

Советские привычки, от которых пора избавиться, — в нашей галерее.
1/5 Откладывать до лучших времен. Во времена советского дефицита, когда приходилось не покупать, а "доставать", хорошие вещи хранились годами: сервизы, постельное белье, полотенца, отрезы ткани — ждали своего часа, а в некоторых семьях ждут до сих пор.
2/5 Занашивать до дыр. Новую одежду было принято беречь, а дома советские домохозяйки предпочитали носить халаты, некоторые женщины в таком виде ходили даже в магазин. Носилась такая одежда пока не придет в негодность, но и тогда ей давали вторую жизнь, пошив, например, прихватки для кухни.
3/5 Копить пустые банки. В подавляющем большинстве советских семей было принято делать домашние заготовки на зиму, разносолы из банок ели всю зиму, а банки хранили, чтобы летом вновь засолить огурцы и помидоры. Сейчас в магазинах изобилие, но выбросить ненужную стеклянную банку у многих рука по-прежнему не поднимается.
4/5 Хранить хлам на балконе. Привычка из советского прошлого, когда выбрасывать было жалко и страшно, вдруг больше не получится достать те же коньки, лыжи, велосипеды. Сейчас времена изменились, и если вам действительно понадобятся коньки их можно свободно купить или взять напрокат. А пространство можно освободить для жизни.
5/5 Собирать пакет пакетов. В советские времена полиэтеленовые пакеты были большой редкостью, ходить с пакетом вместо сумки было даже престижно. Их берегли, стирали, сушили и пользовались ими. Но сейчас к каждой покупке всегда дают пакет, зачем же копить мусор?