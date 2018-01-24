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Дурные привычки из советского прошлого
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Дурные привычки из советского прошлого 

Рамблер 24 января 2018
Советские привычки, от которых пора избавиться, — в нашей галерее.
1/5  Откладывать до лучших времен. Во времена советского дефицита, когда приходилось не покупать, а "доставать", хорошие вещи хранились годами: сервизы, постельное белье, полотенца, отрезы ткани — ждали своего часа, а в некоторых семьях ждут до сих пор.
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2/5  Занашивать до дыр. Новую одежду было принято беречь, а дома советские домохозяйки предпочитали носить халаты, некоторые женщины в таком виде ходили даже в магазин. Носилась такая одежда пока не придет в негодность, но и тогда ей давали вторую жизнь, пошив, например, прихватки для кухни.
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3/5  Копить пустые банки. В подавляющем большинстве советских семей было принято делать домашние заготовки на зиму, разносолы из банок ели всю зиму, а банки хранили, чтобы летом вновь засолить огурцы и помидоры. Сейчас в магазинах изобилие, но выбросить ненужную стеклянную банку у многих рука по-прежнему не поднимается.
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4/5  Хранить хлам на балконе. Привычка из советского прошлого, когда выбрасывать было жалко и страшно, вдруг больше не получится достать те же коньки, лыжи, велосипеды. Сейчас времена изменились, и если вам действительно понадобятся коньки их можно свободно купить или взять напрокат. А пространство можно освободить для жизни.
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5/5  Собирать пакет пакетов. В советские времена полиэтеленовые пакеты были большой редкостью, ходить с пакетом вместо сумки было даже престижно. Их берегли, стирали, сушили и пользовались ими. Но сейчас к каждой покупке всегда дают пакет, зачем же копить мусор?
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От каких привычек, сохранившихся с советских времен, давно пора избавиться? Листайте нашу галерею и берите на заметку.
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