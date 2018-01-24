Дурные привычки из советского прошлого 

1/5 Откладывать до лучших времен. Во времена советского дефицита, когда приходилось не покупать, а "доставать", хорошие вещи хранились годами: сервизы, постельное белье, полотенца, отрезы ткани — ждали своего часа, а в некоторых семьях ждут до сих пор. depositphotos.com Фото:

2/5 Занашивать до дыр. Новую одежду было принято беречь, а дома советские домохозяйки предпочитали носить халаты, некоторые женщины в таком виде ходили даже в магазин. Носилась такая одежда пока не придет в негодность, но и тогда ей давали вторую жизнь, пошив, например, прихватки для кухни. depositphotos.com Фото:

3/5 Копить пустые банки. В подавляющем большинстве советских семей было принято делать домашние заготовки на зиму, разносолы из банок ели всю зиму, а банки хранили, чтобы летом вновь засолить огурцы и помидоры. Сейчас в магазинах изобилие, но выбросить ненужную стеклянную банку у многих рука по-прежнему не поднимается. depositphotos.com Фото:

4/5 Хранить хлам на балконе. Привычка из советского прошлого, когда выбрасывать было жалко и страшно, вдруг больше не получится достать те же коньки, лыжи, велосипеды. Сейчас времена изменились, и если вам действительно понадобятся коньки их можно свободно купить или взять напрокат. А пространство можно освободить для жизни. depositphotos.com Фото: