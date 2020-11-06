Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Самые бесчеловечные казни на Руси 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Какие муки были уготованы тем, кто преступил закон, — в нашей галерее.
Утопление было распространено во времена Киевской Руси. Так массово казнили пленников и вероотступников — связывали, зашивали в мешок и бросали в воду. Известно также, что большевики таким образом расправлялись с "буржуями".
1/6  Утопление было распространено во времена Киевской Руси. Так массово казнили пленников и вероотступников — связывали, зашивали в мешок и бросали в воду. Известно также, что большевики таким образом расправлялись с "буржуями".
Фото: Wikipedia
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Сожжение было уготовано тем, кто нарушил церковные законы, — богохульникам, ведьмам и колдунам. Особенно распространено было при Иване Грозном и Алексее Михайловиче, при котором провели знаменитые церковные реформы, приведшие к расколу. При Петре I такой казни подвергались фальшивомонетчики.
2/6  Сожжение было уготовано тем, кто нарушил церковные законы, — богохульникам, ведьмам и колдунам. Особенно распространено было при Иване Грозном и Алексее Михайловиче, при котором провели знаменитые церковные реформы, приведшие к расколу. При Петре I такой казни подвергались фальшивомонетчики.
Фото: «Сожжение протопопа Аввакума». Мясоедов Г. Г.
Также при Иване Грозном применялось кипячение. Осужденного сажали в котел с водой, маслом или вином, разводили костер и медленно варили. Такая мучительная смерть ждала всех, кто совершил преступление против государя.
3/6  Также при Иване Грозном применялось кипячение. Осужденного сажали в котел с водой, маслом или вином, разводили костер и медленно варили. Такая мучительная смерть ждала всех, кто совершил преступление против государя.
Фото: Wikipedia
На кол сажали бунтовщиков, изменников, насильников и матерей-детоубийц. Палач забивал кол в тело человека, затем переворачивал вертикально и оставлял, тело человека в течение нескольких часов опускалось вниз, а острие пронзало грудь или голову. Так в 1614 году был казнен фаворит Марины Мнишек — атаман Иван Заруцкий.
4/6  На кол сажали бунтовщиков, изменников, насильников и матерей-детоубийц. Палач забивал кол в тело человека, затем переворачивал вертикально и оставлял, тело человека в течение нескольких часов опускалось вниз, а острие пронзало грудь или голову. Так в 1614 году был казнен фаворит Марины Мнишек — атаман Иван Заруцкий.
Фото: Wikipedia
Колесование широкое распространение получило при Петре I. Приговоренного упривязывали к колесу, палач наносил удары ломом сначала по рукам, ногам и по позвоночнику, а затем человека оставляли умирать. Последний раз такая казнь была применена к участникам Пугачевского бунта.
5/6  Колесование широкое распространение получило при Петре I. Приговоренного упривязывали к колесу, палач наносил удары ломом сначала по рукам, ногам и по позвоночнику, а затем человека оставляли умирать. Последний раз такая казнь была применена к участникам Пугачевского бунта.
Фото: Wikipedia
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
С помощью лошадей четвертовали во Франции, в России приговоренному отрубали сначала руки, потом ноги, а затем голову. Так был казнен Степан Разин. Емельяну Пугачеву "повезло" чуть больше, и ему сначала отрубили голову. А декабристам из гуманных соображений четвертование было заменено на повешение.
6/6  С помощью лошадей четвертовали во Франции, в России приговоренному отрубали сначала руки, потом ноги, а затем голову. Так был казнен Степан Разин. Емельяну Пугачеву "повезло" чуть больше, и ему сначала отрубили голову. А декабристам из гуманных соображений четвертование было заменено на повешение.
Фото: Wikipedia
Об истоках этого явления на Руси ученые спорят до сих пор. По одной версии, смертная казнь пришла на смену кровной мести, а по другой — была заимствована у Византии. В нашей галерее — самые страшные казни, которые были уготованы преступникам.
Утопление было распространено во времена Киевской Руси. Так массово казнили пленников и вероотступников — связывали, зашивали в мешок и бросали в воду. Известно также, что большевики таким образом расправлялись с "буржуями".
Сожжение было уготовано тем, кто нарушил церковные законы, — богохульникам, ведьмам и колдунам. Особенно распространено было при Иване Грозном и Алексее Михайловиче, при котором провели знаменитые церковные реформы, приведшие к расколу. При Петре I такой казни подвергались фальшивомонетчики.
Также при Иване Грозном применялось кипячение. Осужденного сажали в котел с водой, маслом или вином, разводили костер и медленно варили. Такая мучительная смерть ждала всех, кто совершил преступление против государя.
На кол сажали бунтовщиков, изменников, насильников и матерей-детоубийц. Палач забивал кол в тело человека, затем переворачивал вертикально и оставлял, тело человека в течение нескольких часов опускалось вниз, а острие пронзало грудь или голову. Так в 1614 году был казнен фаворит Марины Мнишек — атаман Иван Заруцкий.
Колесование широкое распространение получило при Петре I. Приговоренного упривязывали к колесу, палач наносил удары ломом сначала по рукам, ногам и по позвоночнику, а затем человека оставляли умирать. Последний раз такая казнь была применена к участникам Пугачевского бунта.
С помощью лошадей четвертовали во Франции, в России приговоренному отрубали сначала руки, потом ноги, а затем голову. Так был казнен Степан Разин. Емельяну Пугачеву "повезло" чуть больше, и ему сначала отрубили голову. А декабристам из гуманных соображений четвертование было заменено на повешение.
Видео дня. На видео сняли кита, чуть не проглотившего туристов
Комментарии 43
Истории , Фото , Степан Разин , Марина Мнишек , Иван Грозный
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Мужчина показал, что будет, если проглотить пчелу
03:42
Мужчина показал, что будет, если проглотить пчелу
Люди
Как простой шведский моряк стал королем каннибалов
03:22
Как простой шведский моряк стал королем каннибалов
Люди
Пес дерзко отпихнул невесту, чтобы поцеловать жениха
00:30
Пес дерзко отпихнул невесту, чтобы поцеловать жениха
Безумный мир
На видео сняли кита, заглотившего лодку с девушкой
00:48
На видео сняли кита, заглотившего лодку с девушкой
Безумный мир
Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе
01:04
Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе
Люди
Почему миллионер годами прикидывался нищим
09:52
Почему миллионер годами прикидывался нищим
Люди
Барак Обама сплясал хэллоуинскую джигу
01:48
Барак Обама сплясал хэллоуинскую джигу
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение