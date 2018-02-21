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Реальные прототипы «Золотого ключика» Алексея Толстого
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Реальные прототипы «Золотого ключика» Алексея Толстого 

Рамблер 21 февраля 2018
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого
1/6  Буратино — Максим Горький. Современники находили связь между жизнью первого пролетарского писателя и образом главного героя. Например, в желании спастись на сосне от Карабаса-Барабаса видели отсылку к бегству писателя на Капри. А в обмане со стороны Лисы Алисы и Кота Базилио — отношения между Горьким и Парвусом, его литературным агентом, который присвоил себе гонорары писателя.
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2/6  Карабас-Барабас — Всеволод Мейерхольд. Театральный режиссер отличался жесткой манерой руководства, в результате чего многие сбегали из театра со скандалом. Также Мейерхольд носил длинный шарф и прятал его концы в карманы (как Карабас - свою бороду), маузер, с которым не расставался (плетка), и имел псевдоним «доктор Дапертутто» (доктор кукольных наук в сказке).
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3/6  В образе Мальвины современники видели отсылки к Зинаиде Райх, (жене Мейерхольда и главной красавице его театра), и к актрисе Марии Андреевой, гражданской жене Горького — особенно в эпизоде, где Мальвина учит читать Буратино. У Андреевой было высшее образование, а у Горького не было даже среднего. В бегстве Мальвины от Карабаса видели уход Марии Бабановой от Мейерхольда.
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4/6  Пьеро — Александр Блок. Образ получился очень пародийным и даже саркастическим. При этом сам поэт часто сравнивал себя с Пьеро. Некоторые считали, что в образе Мальвины есть намек и на Любовь Менделееву, жену Блока.
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5/6  Дуремар — Владимир Соловьев, помощник Мейерхольда, известный под псевдонимом Вольдемар Люсциниус.
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6/6  Папа Карло и Джузеппе Сизый Нос — Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. Буратино видит горизонтальную молнию на занавесе театра в каморке папы Карло — намек на изображение чайки на занавесе МХАТа.
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Всем известно, что «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого — вольный и очень художественный пересказ сказки Карло Коллоди "Приключения Пиноккио".
Толстой написал свое произведение, что называется, "по мотивам", максимально адаптируя сюжет к русской почве. Например, Лис превратился в Лису Алису, Голубая Фея — в Мальвину, ну и, конечно, сам Пиноккио стал Буратино. Причем характеры персонажей также были сильно изменены.
Однако, как часто бывает в сказках, особенно литературных, в ней есть еще и скрытый смысл, понятный только взрослым. Сразу после выхода сказки в печать заговорили о множестве аллюзий на конкретных людей, и вообще на жизнь московской театральной богемы 20-30 годов. О людях и событиях, ставших объектами едкой пародии писателя, — в нашей галерее.
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