Реальные прототипы «Золотого ключика» Алексея Толстого 

Всем известно, что «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого — вольный и очень художественный пересказ сказки Карло Коллоди "Приключения Пиноккио".
Толстой написал свое произведение, что называется, "по мотивам", максимально адаптируя сюжет к русской почве. Например, Лис превратился в Лису Алису, Голубая Фея — в Мальвину, ну и, конечно, сам Пиноккио стал Буратино. Причем характеры персонажей также были сильно изменены.
Однако, как часто бывает в сказках, особенно литературных, в ней есть еще и скрытый смысл, понятный только взрослым. Сразу после выхода сказки в печать заговорили о множестве аллюзий на конкретных людей, и вообще на жизнь московской театральной богемы 20-30 годов. О людях и событиях, ставших объектами едкой пародии писателя, — в нашей галерее.