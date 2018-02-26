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Как в СССР высмеивали стиляг
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Как в СССР высмеивали стиляг 

Рамблер 26 февраля 2018
С конца 1940-х и вплоть до 1960-х годов в крупных городах СССР активно распространялась субультура стиляг.
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С конца 1940-х и вплоть до 1960-х годов в крупных городах СССР активно распространялась неугодная государству субультура стиляг. Молодежь, стремящаяся подчеркнуть свою индивидуальность с помощью ярких вызывающих нарядов, необычных причесок, несвойственной советскому обществу ранее музыки и стремлением к абсолютной свободе действий и мышления обеспокоили власть не на шутку. Все это "западное добро" не вписывалось в рамки режима, который так усердно строила верхушка власти.
Бороться с таким манящим и красивым движением было непросто, но государство использовало самые разные рычаги влияния. Одним из таких стали плакаты и карикатуры, высмеивающие стиляг и их принципы. Показать, как это плохо и несвойственно истинному советскому человеку — вот что стало главной задачей.
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