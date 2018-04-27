Недолгая история социалистического Афганистана

27 апреля 1978 года над Афганистаном взошла «красная заря»: Народно-демократическая партия Афганистана свергла премьер-министра Мохаммеда Дауда и взяла власть в стране. Социалисты принялись перестраивать страну по своим лекалам, начали масштабные репрессии и даже поменяли государственный флаг, но все пошло прахом. В афганских горах погибли 15 тысяч советских солдат, десятки тысяч получили физические и психические травмы, а сама «могила империй» пережила СССР, вновь свернув на привычный путь ислама и сложнейших межплеменных отношений. «Лента.ру» вспоминает недолгую историю социалистического Афганистана.

Мухаммед Захир-шах, последний король Афганистана, правил страной 40 лет — с 1933 года. Он считался реформатором: при нем в стране открылся первый современный университет, местным властям помогали иностранные советники, а США и СССР боролись за влияние, щедро снабжая Афганистан деньгами и обеспечивая создание инфраструктуры. Демократизация страны привела к возникновению оппозиции, которую реакционные круги безуспешно пытались подавить.

В 1973 году бывший премьер-министр Мухаммед Дауд при поддержке левых радикалов из социалистической Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) и правых националистов возглавил военный переворот и сверг короля Захир-шаха. Афганистан стал республикой во главе с Даудом. Страна погрузилась в диктатуру. Формально глава государства провозгласил желание следовать социалистическим принципам, однако вскоре начал отходить от коммунистических лозунгов и преследовать левых, принимавших участие в перевороте.

Дауду не удалось провести в стране необходимые реформы, и он правил, опираясь на силу. По его приказу в 1978 году был убит один из лидеров НДПА Мир Акбар Хайбар. Церемония похорон Хайбара переросла в манифестацию социалистов, люди слушали выступления вождей НДПА — Нур Мухаммада Тараки, Хафизуллы Амина и Бабрака Кармаля. Дауд приказал арестовать лидеров НДПА, но все происходило слишком медленно: Тараки задержали только через неделю, Кармаль уехал в СССР, а Амина взяли под домашний арест.

Амин через членов семьи отдал приказ о начале восстания. 27 апреля 1978 года армия начала движение в районе международного аэропорта Кабула, в течение суток бои лояльных Дауду сил и повстанцев шли вокруг Кабула и внутри города. Лояльные НДПА силы одержали победу, Дауда и ближайших членов семьи убили.

Тараки возглавил страну. Победившие лидеры НДПА установили в стране жесточайшую диктатуру, солдаты ночами ходили по домам и увозили граждан неизвестно куда. Афганистан прежде не знал такого разгула репрессий. НДПА провозгласила социалистическую идеологию, равенство полов, запретила ростовщичество. Резко ухудшились условия труда крестьян, начались неурожаи. Начались бунты: в марте — в городе Герат, в июне — в Кабуле, в августе — в крепости Бала Хиссар.

Тараки провел жесткую земельную реформу, изъяв земельные наделы без компенсации. Жесткое насаждение марксизма, аресты местных мулл вызвали к жизни исламистское восстание — бои не прекращались ни на день. Тем временем началось противостояние Амина и Тараки, Амин был исключен из процесса принятия решений. В результате Амин сверг Тараки, его задушили, а Амин правил 104 дня. За время его правления ухудшилась ситуация в армии (дезертировала почти половина солдат), в обществе возросли антикоммунистические настроения. В это время в СССР враги Амина (в частности, Кармаль) призывали к его свержению.

27 декабря 1979 года советские войска вторглись в Афганистан, спецназ взял дворец Амина штурмом, был убит он сам, все его родственники и домочадцы. К власти пришел Бабрак Кармаль . Он обещал свободные выборы, прекращение репрессий и помощь от СССР. Кармаль после Апрельской революции был послом в Чехословакии, затем обвинен в заговоре и смещен со всех постов. По свидетельствам источников, Кармаль был запойным алкоголиком — к нему приставили советника из Москвы, который следил за состоянием его здоровья.

Люди ему не верили — ранее Кармаль обещал защитить частную собственность, но не сдержал слова. Он повысил жалование военным, но дезертирства не прекратились: до вторжения в армии было около 100 тысяч человек, осталось 25 тысяч. Им были недовольны и в Москве и вынудили уйти в отставку. Афганистан возглавил Мохаммад Наджибулла.

Наджибулла обещал коалиционное правительство из коммунистов и моджахедов, однако оппозиция эту идею не приняла. Под его руководством приняли новую конституцию, в которой утверждалась господствующая роль ислама, но даже не упоминался коммунизм. Де-факто Афганистаном правили из Москвы.

Под руководством социалистического правительства в стране отменили ссудный процент, практику покупки невест, ввели равенство полов в образовании и начали кампанию по ликвидации безграмотности.

Сельские жители реформы не приняли — они сочли их попыткой навязать им западный образ жизни и заставить отречься от ислама.

Не забывали и о репрессиях: за годы правления НДПА были убиты от 10 до 27 тысяч человек, десятки тысяч томились за решеткой. Большинство заключенных содержались в тюрьме Пули-Чархи.

Несмотря на то что начальные попытки ограничить религиозную жизнь были отменены спустя полтора года после военного переворота, именно исламисты стали основой противостояния марионеточному просоветскому правительству.

В Москве осознали необходимость вывода войск. Но Наджибулла был против.

14 апреля 1988 года Афганистан и Пакистан подписали Женевское соглашение о выводе советских войск. 15 февраля 1989 года оно было исполнено.

Казалось, что после ухода советских войск режим Наджибуллы обречен на немедленный крах, однако правительственные войска еще смогли выиграть важную битву при Джелалабаде. К лету 1990-го, однако, правительство контролировало лишь десять процентов территории страны. Военным поражением, сломившим дух войск, стала 11-летняя осада города Хост. К этому времени фактически перестал существовать СССР, и его «интернациональная помощь» прекратилась.

В марте 1992 года Наджибулла заявил, что готов уйти в отставку и дать власть временному правительству. Кабул взяли войска моджахедов. Наджибулла укрылся в здании представительства ООН и жил там четыре года, пока в 1996-м город не взяли талибы . Наджибуллу казнили, а Афганистан пережил долгие годы военных конфликтов. Кармаль, к тому времени отправленный в отставку, сказал: «Апрельская революция была крупнейшим преступлением против афганского народа <…> Страна не была готова к ней. Я знал, что люди не поддержат нас, если мы решим остаться у власти без их поддержки».

Страна вернулась на привычный путь ислама и сложнейших межплеменных отношений.