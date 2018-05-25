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Архивные кадры с историей
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Архивные кадры с историей 

Bigpicture.ru 3 часа назад
Порой фотографии могут рассказать гораздо больше, чем учебники истории.
1/19  Матросы работают на мачте корабля Garthsnaid во время шторма, 1920 год.
Фото:
2/19  Телониус Монк — американский джазовый пианист и композитор, 1959 год.
Фото:
3/19  Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин, 1931 год.
Фото:
4/19  Американские моряки услышали новость о капитуляции Японии, 1945 год.
Фото:
5/19  Самый маленький, самый высокий и самый толстый человек в Европе играют в карты, 1913 год.
Фото:
6/19  Единственная известная фотография Авраама Линкольна в Геттисберге. Была сделана за три часа до его знаменитой Геттисбергской речи, 19 ноября 1863 года.
Фото:
7/19  Рядовой Джеймс Хендрикс играет на гитаре, Форт Кэмпбелл, 1962 год.
Фото:
8/19  Самая ранняя известная фотография Элвиса Пресли с родителями — Глэдис и Верноном, 1938 год.
Фото:
9/19  Фотография была сделана тайно во время сессии Верховного суда США. Одна из двух существующих фотографий, 1932 год.
Фото:
10/19  369-й пехотный полк, одним из прозвищ которого было Harlem Hellfighters, 1919 год. Во время Первой мировой войны несколько американских частей были укомплектованы исключительно темнокожими — до расового равенства в США было далеко, и даже в армии для людей с другим цветом кожи создавали специальные подразделения.
Фото:
11/19  Разносчики газет готовятся к началу работы — 2 часа ночи, 12 февраля 1908 года.
Фото:
12/19  Самураи, 1860 год.
Фото:
13/19  Курт Кобейн, ученик 8-го класса, играет на барабанах, 1981 год.
Фото:
14/19  17-летняя Фрида Кало позирует для семейного фото в традиционном мужском костюме, 1924 год.
Фото:
15/19  Из Лувра украли картину «Мона Лиза», 1911 год.
Фото:
16/19  Адольф Гитлер разговаривает с принцессой Ольгой Греческой, женой короля Югославии, 1939 год.
Фото:
17/19  В 1939 году в Мэдисон-сквер-гарден на съезд собрались 20 тысяч американских нацистов.
Фото:
18/19  Французская женщина наливает британскому солдату чай во время боев, Нормандия, 1944 год.
Фото:
19/19  Принц Чарльз и принцесса Диана во время отпуска на Багамах, 1982 год.
Фото:
Порой фотографии могут рассказать гораздо больше, чем учебники истории. Именно такие снимки из разных стран и разных временных периодов собраны в этой коллекции. На них запечатлены и всемирно известные личности, и простые люди, а в каждом кадре — замершая история.
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