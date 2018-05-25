Архивные кадры с историей 

1/19 Матросы работают на мачте корабля Garthsnaid во время шторма, 1920 год. Фото: bigpicture.ru

2/19 Телониус Монк — американский джазовый пианист и композитор, 1959 год. Фото: bigpicture.ru

3/19 Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин, 1931 год. Фото: bigpicture.ru

4/19 Американские моряки услышали новость о капитуляции Японии, 1945 год. Фото: bigpicture.ru

5/19 Самый маленький, самый высокий и самый толстый человек в Европе играют в карты, 1913 год. Фото: bigpicture.ru

6/19 Единственная известная фотография Авраама Линкольна в Геттисберге. Была сделана за три часа до его знаменитой Геттисбергской речи, 19 ноября 1863 года. Фото: bigpicture.ru

7/19 Рядовой Джеймс Хендрикс играет на гитаре, Форт Кэмпбелл, 1962 год. Фото: bigpicture.ru

8/19 Самая ранняя известная фотография Элвиса Пресли с родителями — Глэдис и Верноном, 1938 год. Фото: bigpicture.ru

9/19 Фотография была сделана тайно во время сессии Верховного суда США. Одна из двух существующих фотографий, 1932 год. Фото: bigpicture.ru

10/19 369-й пехотный полк, одним из прозвищ которого было Harlem Hellfighters, 1919 год. Во время Первой мировой войны несколько американских частей были укомплектованы исключительно темнокожими — до расового равенства в США было далеко, и даже в армии для людей с другим цветом кожи создавали специальные подразделения. Фото: bigpicture.ru

11/19 Разносчики газет готовятся к началу работы — 2 часа ночи, 12 февраля 1908 года. Фото: bigpicture.ru

12/19 Самураи, 1860 год. Фото: bigpicture.ru

13/19 Курт Кобейн, ученик 8-го класса, играет на барабанах, 1981 год. Фото: bigpicture.ru

14/19 17-летняя Фрида Кало позирует для семейного фото в традиционном мужском костюме, 1924 год. Фото: bigpicture.ru

15/19 Из Лувра украли картину «Мона Лиза», 1911 год. Фото: bigpicture.ru

16/19 Адольф Гитлер разговаривает с принцессой Ольгой Греческой, женой короля Югославии, 1939 год. Фото: bigpicture.ru

17/19 В 1939 году в Мэдисон-сквер-гарден на съезд собрались 20 тысяч американских нацистов. Фото: bigpicture.ru

18/19 Французская женщина наливает британскому солдату чай во время боев, Нормандия, 1944 год. Фото: bigpicture.ru