Милые зверьки, которые не такие уж и безобидные

Часто самки пингвинов Адели спариваются с другими самцами, чтобы получить от них за это необходимый для обустройства родного гнезда камень.

5/5 Часто самки пингвинов Адели спариваются с другими самцами, чтобы получить от них за это необходимый для обустройства родного гнезда камень.

Бывает и такое, что дельфины намеренно топят человека, а еще убивают морских свиней.

3/5 Бывает и такое, что дельфины намеренно топят человека, а еще убивают морских свиней.

Белки запросто могут съесть свое потомство, особенно этим грешат самцы.

2/5 Белки запросто могут съесть свое потомство, особенно этим грешат самцы.

Эти милые животные обычно вызывают умиление, и только зоологи знают, на что они способны на самом деле.

Каланы

Близкие родственники выдр, каланы могут запросто утопить самку во время спаривания. Они слегка "подтапливают" голову самки и не в порыве страсти часто не замечают, что она уже наглоталась воды и перестала дышать.

Белки

Оказывается, эти симпатичные грызуны запросто могут съесть свое потомство, особенно этим грешат самцы. Они могут уничтожить всех бельчат понравившейся самки, чтобы она вынашивала уже их потомство.

Дельфины

Дельфины считаются одними из самых разумных существ на земле, и люди им очень симпатизируют. Известно, много случаев, когда дельфины действительно спасали утопающих в море и помогали выбраться им на берег. Но бывает и такое, что дельфины намеренно топят человека, а еще охотятся на морских свиней.

Длиннохвостая кошка

Эти хитрые существа живут во влажных густых вечнозеленых лесах Южной Америки, а охотится на обезьян тамаринов. Они научились подражать голосам потерявшихся детенышей, обеспокоенная мама-тамарин идет искать своего малыша и попадает в лапы кошки.

Пингвины Адели

Известно, что пингвины образуют устойчивые пары и вместе занимаются воспитанием потомства. Но прежде всего им нужно построить гнездо из камней. Часто самки этих пингвинов спариваются с другими самцами, чтобы получить от них за это необходимый для обустройства родного гнезда камень.