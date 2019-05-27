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На что способна кошачья мята 

Рамблер 2 часа назад
Растение «кошачья мята» или «котовник кошачий» действует на пушистых друзей почти как валерьянка. Возбуждающее действие растения длится 10 минут, затем коты привыкают к запаху и успокаиваются примерно на 30 минут.
Кошачья мята абсолютно безвредна для котов. Это довольно неприхотливое растение, поэтому его можно вырастить дома, или купить в зоомагазине.
Попробуйте предложить вашему питомцу кошачью мяту, и несколько очень веселых минут вам гарантированы.
Вот еще несколько интересных фактов о кошках:
1. Кошки получают особое вещество, нормализующее их психическую деятельность, когда вылизывают себя. Поэтому если ваша кошка не вылизывается, то с ней что-то явно не так.
2. Если кошка машет хвостом, значит она решает сложную дилемму. И это вовсе не связано с плохим настроением, как принято считать.
3. Кошки плохо видят предметы перед собой, потому что они дальнозоркие.
4. В критических ситуациях кошки могут мяукать несколько часов без остановки.
5. Кошки могут спокойно пить морскую воду, поскольку их почки фильтруют соль.
6. Рекорд выживаемости случайно установила кошка, которая упала с 46 этажа. Хорошо, что все закончилось благополучно для животного.
7. Мозг кошки и человека схожи на 90%.
8. Ученые до сих пор не могут понять, как кошки находят дорогу домой. Одни считают, что им помогает намагниченные клетки в мозге, которые являются своеобразным компасом. Другие предполагают, что местоположение хвостатые определяют по углу падения солнечного света.
9. Интересно, что кошек можно назвать "правшами", а вот коты в основном "работают" левой лапой.
10. 95% хозяев кошек разговаривают со своими питомцами. И мы в их числе!
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