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Пингвины: чемпионы по нелепым падениям на льду
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Пингвины: чемпионы по нелепым падениям на льду 

Рамблер 8 часов назад
Пожалуй, самые забавные создания природы, в нашей фотогалерее.
1/8  Падающие пингвины - в нашей фотогалерее.
Фото:
2/8  Он хотел попасть в Сборную Антарктиды по футболу и поехать на Чемпионат мира, но что-то пошло не так.
Фото:
3/8  Пингвины тоже умеют строить козни.
Фото:
4/8  Неожиданное падение.
Фото:
5/8  Поспешишь - людей насмешишь.
Фото:
6/8  Главное, сделать вид, что все так и должно быть.
Фото:
7/8  Г - грация.
Фото:
8/8  При виде пингвинов падают даже люди!
Фото:
Если вам кажется, что у природы нет чувства юмора, посмотрите на пингвинов. Хоть эти птицы и не умеют летать, плавают (и падают) они превосходно.
На самом деле предки современных пингвинов умели летать. Доподлинно неизвестно, когда эти птицы перестали покорять небо и переключились на морские глубины. Но все ученые сходятся в том, что это прекрасный трюк эволюции — таким образом пингвины практически полностью завоевали Антарктиду и окрестности, не оставив шанса конкурентам.
Среди птиц именно пингвины смогли развить целый ряд механизмов, которые позволяют им прекрасно себя чувствовать при экстремально низких температурах и при этом охотиться в ледяной воде.
Пингвинам практически нет равных в искусстве плавания. С другой стороны, падают они тоже с особым шармом. Падающие пингвины — в нашей фотогалерее.
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