Пингвины: чемпионы по нелепым падениям на льду

Главное, сделать вид, что все так и должно быть.

6/8 Главное, сделать вид, что все так и должно быть.

Он хотел попасть в Сборную Антарктиды по футболу и поехать на Чемпионат мира, но что-то пошло не так.

2/8 Он хотел попасть в Сборную Антарктиды по футболу и поехать на Чемпионат мира, но что-то пошло не так.

Если вам кажется, что у природы нет чувства юмора, посмотрите на пингвинов. Хоть эти птицы и не умеют летать, плавают (и падают) они превосходно.

На самом деле предки современных пингвинов умели летать. Доподлинно неизвестно, когда эти птицы перестали покорять небо и переключились на морские глубины. Но все ученые сходятся в том, что это прекрасный трюк эволюции — таким образом пингвины практически полностью завоевали Антарктиду и окрестности, не оставив шанса конкурентам.

Среди птиц именно пингвины смогли развить целый ряд механизмов, которые позволяют им прекрасно себя чувствовать при экстремально низких температурах и при этом охотиться в ледяной воде.

Пингвинам практически нет равных в искусстве плавания. С другой стороны, падают они тоже с особым шармом. Падающие пингвины — в нашей фотогалерее.