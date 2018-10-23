Почему стоит отказаться от бумаги на один день

Всемирный день без бумаги отмечается каждый четвертый четверг октября во многих странах, в этом году он приходится на 25 октября. Главная задача этого дня — привлечение общественного внимания к необходимости рационально расходовать природные ресурсы.

За последние 20 лет потребление бумаги выросло 26%, а значит на ее изготовление требуется все больше и больше леса. Чтобы получить около четырех миллионов тонн бумаги, нужно уничтожить один миллион деревьев, ежегодно вырубается не менее 100 миллионов деревьев по всему миру. Каждую минуту с лица земли исчезают примерно 20 гектаров леса.

После сплошной вырубки леса происходят серьезные изменения: плодородный слой почвы вымывается дождями, в земле повышается уровень азота из-за разлагающихся корней, мусор, остающийся на делянке, часто становится причиной пожаров. От вырубки леса страдают животные и птицы, им становится просто негде жить и нечего есть.

Так, например, на грани вымирания оказался квезаль, или кетсаль, — священная птица, которую почитали майя и ацтеки. Эти птицы обитают в горных лесах от Южной Мексики до Панамы, но из-за вырубки лесов их становится исчезающе мало. Раньше тропические леса, ставшие домом более чем для 50% видов животных и птиц на Земле, занимали 14% планеты, а сейчас только 6%.

Леса неслучайно называют легкими планеты. Деревья действительно снижают парниковый эффект, только благодаря лесу на нашей планете существует атмосфера, пригодная для жизни. Одно дерево за всю свою жизнь способно переработать тонну углекислого газа, производя примерно сто кубометров кислорода в год. Этого количества кислорода хватит на целый год небольшой семье.

Чтобы спасти от вырубки одно дерево, достаточно восьмидесяти килограммов переработанной макулатуры. А тонна макулатуры поможет сохранить 17 деревьев и сэкономить 4000 кВт/ч электричества, 3 кубических метра земли, 26 000 литров воды и 240 литров горючего.

Для выпуска одной тонны бумаги требуется 98 тонн других ресурсов, а электроэнергии нужно столько же, сколько для производства одной тонны стали.

На каждого жителя Европы и Северной Америки приходится примерно 200 кг бумаги ежегодно, тогда как в Африке этот показатель составляет 6,5 кг на человека.

Среднестатистический сотрудник офиса за год использует примерно 160 кг бумаги или 64 пачки бумаги формата А4. На производство одной такой пачки требуется 8 кг древесины. При этом 45% всех распечатанных документов выбрасываются до конца дня. Новые исследования показали, что к 2030 году мировое потребление бумаги и картона увеличится до 482 млн тонн, спрос будет расти примерно на 1,1% в год.

Помочь исправить ситуацию может каждый. Стоит лишь более осознанно подойти к потреблению бумаги и бумажной продукции. Например, по возможности использовать электронные версии документов, если необходимо распечатать, несколько раз проверить и сразу исправить ошибки, прежде чем отправлять на печать, читать электронные версии книг, газет и журналов и, конечно, сдавать макулатуру на переработку.