Наша планета в лучших снимках престижного конкурса

Международный конкурс Siena International Photo Awards стал одним из самых престижных в сфере фотографии. В этом году жюри получило около 48 тысяч изображений от любителей и профессиональных фотографов из 156 стран мира.

Поучаствовать в конкурсе может не каждый. До Siena International Photography Awards допускаются работы, которые уже принимали участие в других конкурсах или были изданы.

Снимки делятся на категории: "Красота природы", "Спорт", "Путешествия и приключения", "Люди и портреты", "Архитектура и городские пейзажи" и другие, в каждой из которых есть свой победитель.

Однако есть и главный приз конкурса и звание "Фотограф года", которые в этом году достались бангладешскому автору К. М. Асаду, снявшему портрет девочки рохинджа "Жертва сражения".