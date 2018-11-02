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Наша планета в лучших снимках престижного конкурса
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Наша планета в лучших снимках престижного конкурса 

Рамблер 2 часа назад
Международный конкурс Siena International Photo Awards стал одним из самых престижных в сфере фотографии. В этом году жюри получило около 48 тысяч изображений от любителей и профессиональных фотографов из 156 стран мира.
Поучаствовать в конкурсе может не каждый. До Siena International Photography Awards допускаются работы, которые уже принимали участие в других конкурсах или были изданы.
Снимки делятся на категории: "Красота природы", "Спорт", "Путешествия и приключения", "Люди и портреты", "Архитектура и городские пейзажи" и другие, в каждой из которых есть свой победитель.
Однако есть и главный приз конкурса и звание "Фотограф года", которые в этом году достались бангладешскому автору К. М. Асаду, снявшему портрет девочки рохинджа "Жертва сражения".
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