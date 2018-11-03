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Какие страны превратили своих вождей в мумий
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Какие страны превратили своих вождей в мумий 

Рамблер 7 часов назад
Традиция бальзамировать тела вождей после их смерти появилась тысячи лет назад, но только в некоторых странах она сохраняется до сих пор.

Ким Ир Сен

Попасть в Северную Корею не просто, еще сложнее приходится тем, кто решил посетить мавзолей Ким Ир Сена. Помимо традиционных рамок металлоискателей туристов ждут досмотры, дезинфекция и рентген. Пока экскурсовод рассказывает о заслугах вождя, люди с автоматами пристально наблюдают за всем происходящим.

Мао Цзедун

У великого кормчего китайского народа не просто мавзолей, а настоящий дом памяти, в котором, как в музее, собрано все, что с ним связано. Несмотря на то, что сам Мао хотел, чтобы его тело кремировали после смерти, благодарные потомки нарушили последнюю волю вождя и поместили его забальзамированное тело в хрустальный саркофаг.

Хо Ши Мин

Строить мавзолей для Хо Ши Мина во Вьетнаме помогали советские архитекторы и инженеры. Здание немного напоминает мавзолей Ленина в Москве, но выглядит более внушительно и торжественно. Бальзамировать и ухаживать за телом вождя также помогали советские специалисты, накопившие к тому моменту колоссальный опыт.

Ленин

Несмотря на то, что уже неоднократно поднимался вопрос о захоронении вождя мирового пролетариата, мавзолей продолжает работать в обычном режиме, и те, кто не видел забальзамированное тело Ленина, все еще имеют возможность на него посмотреть "вживую". Особенно популярен мавзолей у туристов, приезжающих из Китая.
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