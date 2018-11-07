Большие отражения черно-белого мира

Опубликован список лучших фотографий 2018 года по версии авторитетного издания Monovisions. Жюри выбрало несколько самых разнообразных и пронзительных работ. Каждый снимок — тема для целой философской беседы, которую фотограф предлагает своему зрителю.

Лучшей работой была признана фотография Пиетро Ди Гиамбаттисты под названием "Цыганский мальчик". Художник из Италии создал целую серию фоторабот, в рамках которой снял жителей цыганских районов Рима. Они живут в абсолютной изоляции от итальянцев и существуют в своеобразном гетто.

Люди с их эмоциями и переживаниями, природа в своем величии и красоте, архитектура и стилистика современного урбанизма — все это в нашей фотогалерее.