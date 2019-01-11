Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«У меня лапки!»: кошки над стеклом 

Рамблер 10 часов назад
Древние египтяне поклонялись кошкам, и даже выделили специальную богиню-кошку Бастет. Она, кстати, отвечала за красоту, любовь, веселье и радость. То есть уже древние люди связывали с усатыми-полосатыми самые возвышенные понятия. Кроме того, кошка издавна считалась защитницей дома от потусторонних гостей. Бытовало поверье, что если посмотреть через уши кошки, то можно увидеть привидение.
Мы не отстаем от строителей пирамид в своем восхищении этими очаровательными зверьками. Коты давно стали звездами соцсетей, и радуют не только своих хозяев, но и миллионы пользователей интернета. С царственной выдержкой они терпят наши восторги и иногда даже отвечают нам взаимностью. В кошках умиляет все: и глаза, полные космической глубины, и забавные уши, и аккуратные носы, и конечно же лапки, которые и являются главными героями сегодняшней подборки.
Истории , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аида Мессинг: что случилось с женой гипнотизера
Что делать с разбитым зеркалом
Японский миллиардер заплатил, чтобы его ретвитнули
Гробницы-лабиринты и другие аномальные места России8
Студентки борются за однополые браки в Японии5
Видео
02:21
Блогер обучила пса заклинаниям из «Гарри Поттера»
Безумный мир
05:10
Герой, который молчал о подвиге полвека
Люди
08:22
Как появились советские сказки
Истории
01:48
Дедушка-боксер не знает, с кем драться
Люди
01:04
Пассажиры увидели из иллюминатора шоу
Безумный мир
00:22
Видеокамеры музея запечатлели странное явление
Места
00:12
Сообразительный храбрый пингвин стал героем
Безумный мир
02:35
За что Высоцкому заплатили $45 тысяч в 1979 году
Люди
00:55
Экстремалы залетели в горное ущелье
Безумный мир Люди
00:40
Белый медведь захотел реанимировать птицу
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение