«У меня лапки!»: кошки над стеклом

Древние египтяне поклонялись кошкам, и даже выделили специальную богиню-кошку Бастет. Она, кстати, отвечала за красоту, любовь, веселье и радость. То есть уже древние люди связывали с усатыми-полосатыми самые возвышенные понятия. Кроме того, кошка издавна считалась защитницей дома от потусторонних гостей. Бытовало поверье, что если посмотреть через уши кошки, то можно увидеть привидение.

Мы не отстаем от строителей пирамид в своем восхищении этими очаровательными зверьками. Коты давно стали звездами соцсетей, и радуют не только своих хозяев, но и миллионы пользователей интернета. С царственной выдержкой они терпят наши восторги и иногда даже отвечают нам взаимностью. В кошках умиляет все: и глаза, полные космической глубины, и забавные уши, и аккуратные носы, и конечно же лапки, которые и являются главными героями сегодняшней подборки.