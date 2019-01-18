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Волшебное преображение: собаки цвета радуги 

Рамблер 4 часа назад
Канадский фотограф Джесс Белл обожает снимать животных в движении, а лучшими моделями считает собак. Для своего нового проекта Джесс одолжила четвероногих питомцев у своих друзей, чтобы запечатлеть их в тот момент, когда они прыгают за игрушкой.
Для большей выразительности фотограф использовала цветной порошок, который подчеркивал динамичные движения собак, придавая им вид яркого вихря.
Некоторые коммменаторы даже сравнили собак с драконами, так фантастически они выглядели. Джесс отметила, что много времени ушло на подбор цвета для каждого пса.
Истории , Фото
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