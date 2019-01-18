Волшебное преображение: собаки цвета радуги

Канадский фотограф Джесс Белл обожает снимать животных в движении, а лучшими моделями считает собак. Для своего нового проекта Джесс одолжила четвероногих питомцев у своих друзей, чтобы запечатлеть их в тот момент, когда они прыгают за игрушкой.

Для большей выразительности фотограф использовала цветной порошок, который подчеркивал динамичные движения собак, придавая им вид яркого вихря.

Некоторые коммменаторы даже сравнили собак с драконами, так фантастически они выглядели. Джесс отметила, что много времени ушло на подбор цвета для каждого пса.