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Google показывает иностранцам другую страну 

Рамблер 4 часа назад
Пользователи Сети обратили внимание на необычный феномен. Google показывает разные результаты при запросе иностранцев и русских.
Один из пользователей решил вбить в поисковике слова "весна в России" при этом ему выдают разбитые дороги, грязь и растаявший снег. Так, по мнению сервиса, выглядит весна. Если ввести запрос по-английски "Spring in Russia", вы увидите зеленые поля, птичек и солнечные улицы. Пользователей настолько впечатлила разница, что они задались вопросом: "Как переехать из России в Russia?".
Один из комментаторов решил успокоить всех и написал: "Ну, ни там, ни там не соврали. Порой от России до Russia в моем городе — неделя. Поэтому я обычно пишу «Россия в апреле (марте)» или «Россия в мае». Вот вам и будет две весны".
Другие запросы на двух языках показали, что на самом деле Google показывает по-разному не только российскую весну. Например, если ввести "Крым", вы увидите побережье, растения и достопримечательности. Запрос на английском выдает только географическую карту, которая показывает расположение Крыма.
При запросе "оружие в России" поисковик показывает танки, самолеты и автоматы. "Weapons in Russia" выдает баллистические ракеты. Пользователи решили протестировать и слово "русские" на двух языках. Соотечественникам показывали девушек в кокошниках и солдат, а иностранцам болельщиц с ЧМ и президента.
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Истории , Фото , Google
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