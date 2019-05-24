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Последний звонок в России прошел весело 

Рамблер 5 часов назад
В этом году "Последний звонок" прозвенел особенно громко. По всей стране школьники гуляли в свой последний школьный день от всей души без оглядки на родителей, учителей, на "что скажет соседка Марья Алексевна" и даже порой без оглядки на полицию. Девушки-выпускницы, как обычно, надели рискованное мини и укороченную до предела школьную форму былых советских времен.
Юноши тоже не отставали и нарядились кто во что горазд: особенно хороша была компания из Владивостока в костюмах для сессий БДСМ. "Было весело смотреть на окружающих, они были в шоке, но потом привыкли и уже относились к нам с юмором», — пояснил один из участников в соцсетях.
К счастью, все присутствующие оказались людьми с чувством юмора. В Марий Эл "Последний звонок" кончился дракой и слезами: один из выпускников, психически нездоровый мальчик-инвалид, выбежал из толпы во время выступления депутата местной Думы Екатерины Вахитовой и ударил ее по голове.
Одноклассники увели нападавшего, депутат смогла закончить выступление. А вот в Омске празднование пришлось прервать: на голову школьников обрушилась штукатурка с потолка.
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Истории , Фото , Госдума
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