3 августа 1942 года началась бомбардировка Сталинграда, ставшая одной из самых долгих и разрушительных бомбардировок Великой Отечественной войны. За полдня четвертый воздушный флот люфтваффе уничтожил полгорода и убил более 40 тысяч человек. Город горел, жуткое пламя потушить было невозможно, так как бомбы повредили водопровод, горела даже Волга из-за разлившихся нефтепродуктов.

Несмотря на план врага стереть город с лица земли, выжившие смогли подготовиться к обороне и устроили горячий прием прорвавшимся 14 сентября в город немцам, а потом долго и последовательно мстили вплоть до февраля 1943 года, похоронив в руинах Сталинграда до миллиона немецких солдат. Сталинградская битва, с огромным трудом выигранная СССР, стала одной из самых кровавых в истории человечества.