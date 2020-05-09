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Ожившие лица войны: фотографии битвы за Сталинград в цвете 

BigPicture.ru 2 часа назад
3 августа 1942 года началась бомбардировка Сталинграда, ставшая одной из самых долгих и разрушительных бомбардировок Великой Отечественной войны. За полдня четвертый воздушный флот люфтваффе уничтожил полгорода и убил более 40 тысяч человек. Город горел, жуткое пламя потушить было невозможно, так как бомбы повредили водопровод, горела даже Волга из-за разлившихся нефтепродуктов.
Несмотря на план врага стереть город с лица земли, выжившие смогли подготовиться к обороне и устроили горячий прием прорвавшимся 14 сентября в город немцам, а потом долго и последовательно мстили вплоть до февраля 1943 года, похоронив в руинах Сталинграда до миллиона немецких солдат. Сталинградская битва, с огромным трудом выигранная СССР, стала одной из самых кровавых в истории человечества.
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