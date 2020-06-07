В погоне за желанием выделиться среди конкурентов, некоторые бизнесмены немного теряют связь с реальностью. Из-за этого рождаются спорные рекламные решения — странные и двусмыленные слоганы, сомнительный креатив в стихах или удручающая работа в фоторедакторах. Другие же уведомляют потенциальных покупателей о том, что в их магазине действуют определенные правила. Иногда — взаимоисключающие. "Маски без масок не продаются", например.

И все что остается в таком случае — удивиться и сфотографировать примечательную вывеску. Самые неоднозначные и поразительные — собраны в галерее "Рамблера". Усаживайтесь поудобнее и удивляйтесь вместе с нами.