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«Маски не продаются без маски»: удручающие вывески 

Стелла Шмель 5 часов назад
В погоне за желанием выделиться среди конкурентов, некоторые бизнесмены немного теряют связь с реальностью. Из-за этого рождаются спорные рекламные решения — странные и двусмыленные слоганы, сомнительный креатив в стихах или удручающая работа в фоторедакторах. Другие же уведомляют потенциальных покупателей о том, что в их магазине действуют определенные правила. Иногда — взаимоисключающие. "Маски без масок не продаются", например.
И все что остается в таком случае — удивиться и сфотографировать примечательную вывеску. Самые неоднозначные и поразительные — собраны в галерее "Рамблера". Усаживайтесь поудобнее и удивляйтесь вместе с нами.
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