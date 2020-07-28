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Дни Свободы: Россия в 90-е 

BigPikcha.ru 3 часа назад
Фотограф Люсьен Перкинс на протяжении 20 лет освещал события в России и других странах бывшего СССР. Впервые он посетил Москву в 1988 году по заданию газеты Washington Post для освещения исторической встречи Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. В 1993 году он снова приехал в Россию на полгода. «Я словно побывал в двух разных странах», — вспоминает он.
Фотографии Перкинса не только отображают крупные политические события того времени, будь то конституционный кризис 1993 года в России или президентская кампания Бориса Ельцина в 1996 году, но и передают дух свободы, царивший в сердцах людей.
«Для молодежи это было время увлечений и надежд, а также возможность создания новой модели жизни», — вспоминает Перкинс. Но его объектив уловил также страх и неуверенность старшего поколения, которому коммунизм гарантировал безопасное существование и которое потеряло больше, чем его дети и внуки.
Как отмечает Перкинс, это было лучшее время для работы журналистом.

«На заре 90-х было легче освещать происходившее в России, чем в Соединенных Штатах, — вспоминает он. — Все было открыто, люди приветствовали вас с распростертыми объятиями. Удивительно, куда можно было попасть в те времена и какие темы охватить. К сожалению, сейчас все существенно изменилось»

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Комментарии 3
Истории , Фото , Михаил Горбачев , Борис Ельцин , Рональд Рейган , Washington Post
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