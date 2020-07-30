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Советское ню: кто и зачем обнажался в СССР 

BigPicture.ru 2 часа назад
Отношение к обнаженному телу в Союзе менялось с течением времени и имело идеологический подтекст. Сексуальная революция, последовавшая вскоре за Октябрьской в молодой Стране Советов, манифестировала свободу во всем — стыдливость в отношении собственного тела стала восприниматься как пережиток буржуазной культуры. Обнажаться стали буквально все, а фотосъемка ню и вовсе стала популярным жанром.
Совершенно новой вещью для СССР стал и нудизм. Солнечные ванны и плавание были полезными для здоровья, так что после трудовых дней колхозники, рабочие и солдаты могли отдыхать у ближайшего водоема нагишом. В 1920-х даже существовало радикальное общество «Долой стыд!», которое считало, что настоящего равенства полов можно достичь только обнажившись.
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