Советское ню: кто и зачем обнажался в СССР 

Отношение к обнаженному телу в Союзе менялось с течением времени и имело идеологический подтекст. Сексуальная революция, последовавшая вскоре за Октябрьской в молодой Стране Советов, манифестировала свободу во всем — стыдливость в отношении собственного тела стала восприниматься как пережиток буржуазной культуры. Обнажаться стали буквально все, а фотосъемка ню и вовсе стала популярным жанром.

Совершенно новой вещью для СССР стал и нудизм. Солнечные ванны и плавание были полезными для здоровья, так что после трудовых дней колхозники, рабочие и солдаты могли отдыхать у ближайшего водоема нагишом. В 1920-х даже существовало радикальное общество «Долой стыд!», которое считало, что настоящего равенства полов можно достичь только обнажившись.