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Лайфхаки из Сети, которые пригодятся всем 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В жизни есть слишком много неудобных мелочей, которые раздражают людей. Постоянно рвущиеся сланцы, неработающий кондиционер в поезде и платья с карманами. "Рамблер" показывает, как облегчить свою жизнь с помощью лайфхаков из Сети.
Чаще всего решения от людей кажутся такими простыми, но в то же врем очень нестандартными, поэтому многие удивляются, как они сами до этого не додумывались.
Пользователи социальных сетей часто придумывают различные способы, чтобы справляться с бытовыми трудностями с помощью подручных предметов. Они рассказывают, как можно не есть после шести, если вы собрались похудеть или что делать, если в купейном вагоне не работает кондиционер.
Видео дня. Что будет, если коснуться электрического угря
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