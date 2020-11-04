Лайфхаки из Сети, которые пригодятся всем 

В жизни есть слишком много неудобных мелочей, которые раздражают людей. Постоянно рвущиеся сланцы, неработающий кондиционер в поезде и платья с карманами. "Рамблер" показывает, как облегчить свою жизнь с помощью лайфхаков из Сети.

Чаще всего решения от людей кажутся такими простыми, но в то же врем очень нестандартными, поэтому многие удивляются, как они сами до этого не додумывались.

Пользователи социальных сетей часто придумывают различные способы, чтобы справляться с бытовыми трудностями с помощью подручных предметов. Они рассказывают, как можно не есть после шести, если вы собрались похудеть или что делать, если в купейном вагоне не работает кондиционер.