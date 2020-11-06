Как в Сети высмеивают выборы президента в США 

Джо Байден. 2020 год полон запоминающихся событий. Одно из них — выборы президента в США. Вся страна с нетерпением ждет результатов голосования, где главными соперниками в "битве за престол" стали Дональд Трамп

При этом многие считают, что избиратели находятся в безысходном положении, и оба кандидата никак не должны занимать такой пост. Однако выбор в этом году у американцев весьма скудный и голосовать все же пришлось.

4 ноября, когда в России отмечали день народного единства, все американцы отважно голосовали за своих кандидатов. Интересно, что совершенно непонятно, кто же лидирует, потому как "расклад" менялся ежечасно.

О напряженных президентских выборах, конечно, стали активно шутить в Сети. "Рамблер" разбирался в самых актуальных мемах.