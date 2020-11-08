Тайны эскимосок: меховые стринги и секс с чужаками 

Мало кто знает о том, что впервые стринги появились… в Гренландии. Эскимоски, живущие на ледяном острове, с давних пор носили naatsit — маленькие трусики из короткого и гладкого меха морских котиков.

5/6 Мало кто знает о том, что впервые стринги появились… в Гренландии. Эскимоски, живущие на ледяном острове, с давних пор носили naatsit — маленькие трусики из короткого и гладкого меха морских котиков.

Тощая и болезненная эскимоска не могла рассчитывать на хорошее замужество и чаще всего оказывалась в чужих семьях в качестве батрачки.

4/6 Тощая и болезненная эскимоска не могла рассчитывать на хорошее замужество и чаще всего оказывалась в чужих семьях в качестве батрачки.

Традиционные украшения для пирсинга на Севере называются лабретками и их изготавливают из костей морских животных и из камня.

3/6 Традиционные украшения для пирсинга на Севере называются лабретками и их изготавливают из костей морских животных и из камня.

Сегодня нечасто можно встретить татуированную эскимоску, но еще 50−70 лет назад все было совсем иначе и рисункам на лице и теле женщин придавали огромное значение.

2/6 Сегодня нечасто можно встретить татуированную эскимоску, но еще 50−70 лет назад все было совсем иначе и рисункам на лице и теле женщин придавали огромное значение.

Все мужчины-эскимосы как один считают, что женщины их народа — самые лучшие. Они говорят, что женщины Севера — смуглые, стройные, сильные и очень страстные, поэтому есть ли смысл искать счастье с другими?

1/6 Все мужчины-эскимосы как один считают, что женщины их народа — самые лучшие. Они говорят, что женщины Севера — смуглые, стройные, сильные и очень страстные, поэтому есть ли смысл искать счастье с другими?

Все мужчины-эскимосы как один считают, что женщины их народа — самые лучшие. Именно поэтому эскимосы редко связывают свою жизнь с представительницами других наций. Они говорят, что женщины Севера — смуглые, стройные, сильные и очень страстные, поэтому есть ли смысл искать счастье с другими? Что еще ценят в своих женщинах представители народа, живущего в самых экстремальных на планете условиях?

Татуировки-обереги

Сегодня нечасто можно встретить татуированную эскимоску, но еще 50−70 лет назад все было совсем иначе и рисункам на лице и теле женщин придавали огромное значение. Антрополог Сергей Руденко, исследовавший быт и культуру чукчей в 40-х годах 20 века, в своем научном труде «Татуировки азиатских эскимосов» описал это интересное явление.

Ученый писал, что в 1945 году большинство северных женщин были татуированы и мужчины находили их очень привлекательными. Руденко рассказывал, что рисунки покрывали не только тела девушек и женщин, но и лица. На подбородок и щеки азиатские эскимоски наносили прерывистые линии, а в углах рта помещали круги.

При этом антрополог отмечал, что вид рисунка зависел от местности, где жила женщина. На побережье от мыса Чаплина до поселения Сирэник у чукотских дам тату на лице были наиболее сложными и покрывали большую площадь лица. Линии проходили от глаз вдоль носа к подбородку, а также проходили по предплечьям и кистям рук. На лбу над бровями располагались «вороньи лапки», а на щеках причудливо переплетались «космические» орнаменты.

Руденко узнал, что такие татуировки делались не только для красоты. Они считались мощными оберегами от болезней и помогали женщинам при родах. Узоры девушкам наносили до замужества и найти себе хорошего супруга без тату было очень сложно. Наносились рисунки особым способом, при помощи нитки — ее натирали сажей, а затем протягивали под кожей. Процедура эта очень болезненна, но чего не только не терпят дамы ради красоты и семейного счастья.

У эскимосов Аляски (инуитов) женщинам делали тату в виде полосок на подбородке, лбу и щеках, располагавшихся вертикально. Также инуитки покрывали линиями кисти рук и предплечья. Иногда, кроме линий, встречались и более сложные узоры, например, овалы, V-образные элементы, называемые «китовыми хвостами», и трезубцы.

Сегодня татуировки еще актуальны в некоторых районах Чукотки и Аляски, но носят их, в основном, женщины старшего поколения. Теперь девушки перестали соблюдать древние традиции и если делают тату, то предпочитают обычные для молодежи всего мира декоративные сюжеты, не несущие никакого сакрального смысла.

Пирсинг из камня

У народов Чукотки, Таймыра и Аляски, а также у некоторых индейских племен Северной Америки, с древних времен был популярен пирсинг. Чаще всего таким образом украшали себя женщины — они прокалывали и прорезали для этого носы, губы и даже щеки.

Традиционные украшения для пирсинга на Севере называются лабретками и их изготавливают из костей морских животных и из камня. Красноярский археолог Данила Лысенко в 2016 году нашел на Таймыре, на месте древнего стойбища, две каменные лабретки — одна для ношения на щеке, а другая — для губы. Делали подобные находки и на Камчатке.

Многие путешественники еще в первой половине 20 века упоминали обычай эскимосских женщин носить лабретки из кости мамонта или моржа. Украшения были очень замысловатой формы и для некоторых из них в щеках и губах делали сразу по три отверстия. Часть таких украшений для пирсинга дополнительно оснащалась подвесками.

Сила и здоровье

Чукчи и инуиты столетиями жили в чрезвычайно сложных условиях, когда бороться за выживание приходилось ежедневно. Это наложило отпечаток на отношения этих народов к женщинам. Как азиатские, так и американские эскимосы всегда выбирали в жены сильных и выносливых женщин.

Тощая и болезненная эскимоска не могла рассчитывать на хорошее замужество и чаще всего оказывалась в чужих семьях в качестве батрачки. Многие сказки и легенды эскимосов повествуют о сильных женщинах, способных одной рукой передвигать груженые нарты и ходить с копьем и ножом на белого медведя или моржа.

Бывает так, когда в эскимосской семье женщина выше и физически крепче мужчины. Это нормально для народов, в которых большинство тяжелой физической работы выполняет именно женщина, а муж занимается охотой, рыбалкой и торговлей. При этом в том случае, когда в стойбище приходил голод, в первую очередь старались накормить именно мужчину, как добытчика. Если кормилец ослабевал или умирал, гибель ждала всю семью.

Эскимосские женщины и секс

Мало кто знает о том, что впервые стринги появились… в Гренландии. Эскимоски, живущие на ледяном острове, с давних пор носили naatsit — маленькие трусики из короткого и гладкого меха морских котиков. Эти заполярные стринги не имели особого практического значения и носились женщинами в качестве летней одежды.

В таких меховых стрингах хозяйка могла работать возле яранги и даже ходить за ягодами. Единственное объяснимое назначение naatsit — покорение сердец мужчин, а чтобы эти плавки были еще привлекательнее, их расшивали красным, белым и желтым бисером.

Наверняка смуглая стройная красавица в стрингах, собирающая в тундре ягоды или разделывающая оленя, очень волнующее для северного мужчины зрелище. В жизни эскимосов секс занимает значительное место, особенно в зимнюю пору, которая длится до 8 месяцев. Как правило, женщины рожали детей одного за другим, но в суровых условиях выживали далеко не все.

А еще о распутности эскимосских женщин ходят настоящие легенды. Якобы женщины Чукотки и Аляски охотно отдаются чужакам с согласия мужа, соблюдая законы гостеприимства. Почвой для таких историй становятся рассказы о древнем северном обычае «ареодярекпут», существование которого продиктовано не похотью, а опять же суровыми условиями жизни.

Если на удачное замужество могут рассчитывать далеко не все северные красавицы, то с сексом, как правило, проблем у эскимосок не бывает. Не зря мужчины Аляски, Гренландии и Чукотки в один голос утверждают, что «секс — лучшее в мире занятие». Свою долю мужской ласки может получить женщина любого возраста, социального статуса и внешности — эскимосские мачо очень любвеобильны.

У азиатских и американских эскимосов нет понятия «девственница» — они говорят очень просто — «еще не употребленная мужчиной». Одинокую женщину никогда не обзовут «старой девой» или «брошенкой», а скажут предельно деликатно — «живущая отдельно». А еще у эскимосов не принято совать нос в чужую личную жизнь и сплетничать за спиной — этому нам у них стоит поучиться.