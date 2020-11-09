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Продукты, которые можно было найти только в СССР 

Александра Нечаева 2 часа назад
Советский Союз вряд ли мог бы похвастаться таким продуктовым изобилием, какое мы можем наблюдать сейчас. Сравнивать качество и натуральность товаров мы сейчас не будем. Поговорим о продуктах, которые можно было найти лишь в СССР, а за границей о них до определенного момента даже не слышали. Листайте галерею «Рамблера» и вспоминайте забытые вкусы.

Глазированные сырки

Производить глазированные сырки начали в 30-х годах XX века, продукт стал популярен практически сразу. Детям это лакомство часто давали под видом мороженого: обычный творог, который считали крайне полезным, малыши иногда есть отказывались, а вот "творожное эскимо" с радостью съедали.

Березовый сок

Утверждать, что березовый сок пили только в СССР было бы неправильным: из деревьев сок собирали и собирают во многих странах. Но вот промышленное его производство наладили только в Союзе.

Килька в томате

Выпускать консервы начали в середине 1950-х годов с одобрения Никиты Хрущева. Продукт быстро стал популярным: из него готовили супы, ели как основное блюдо и в качестве закуски.

Гематоген

Придумали гематоген в Швейцарии в конце XIX века, продавлася он в виде микстуры. В виде микстуры появился он и в нашей стране. Лекарство для поднятия гемоглобина пользовалось большой популярностью. И уже в 1940-х годах его начали выпускать в виде батончиков, которые очень полюбились советским детям.

Докторская колбаса

В 1936 году в СССР появилась знаменитая докторская колбаса. Этот недорогой в производстве продукт, в состав которого входили говядина, свинина, яйца, молоко и специи, был придуман Анастасом Микояном.

Кабачковая икра

Производство кабачковой икры в СССР было налажено еще в начале 30-х годов XX века. За рубежом о такой закуске не знали. Но в 1933 году выпуск овощных консервов был приостановлен из-за нарушений технологии производства. Лишь во времена Хрущева производству икры из кабачков вновь дали зеленый свет.

Мармелад в пластинах

В СССР пользовались популярностью мармеладные дольки, а еще выпускали продукт в пластинах, завернутых в бумагу. Мармелад был абсолютно натуральным и сахара в нем было минимальное количество.
Многие из этих продуктов можно найти на прилавках и сейчас, но вряд ли кто-то поспорит, что это уже совсем не те лакомства. Листайте галерею «Рамблера» и вспоминайте забытые вкусы.
Видео дня. Танец лысого попугая умилил Сеть
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Истории , Фото , Анастас Микоян
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