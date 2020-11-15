В один из знойных летних дней профессор испанского языка в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Маите Зубьярре зашла в антикварный магазин в Мадриде. Среди многочисленных глобусов, карт и мебели Маите наткнулась на весьма любопытный винтажный альбом.

1/6 В один из знойных летних дней профессор испанского языка в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Маите Зубьярре зашла в антикварный магазин в Мадриде. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/6 Среди многочисленных глобусов, карт и мебели Маите наткнулась на весьма любопытный винтажный альбом. Фото: BigPicture.ru 3/6 В нем профессор увидела целую коллекцию эротических изображений 1900-х годов. Фото: BigPicture.ru 4/6 Испанию того периода коснулась зарождающаяся сексуальная революция начала XX века, но все свидетельства были уничтожены во время режима Франко. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/6 Эти фотографии показывают нам откровенную и дерзкую Испанию. Фото: BigPicture.ru 6/6 Книга доктора Пьерра Фрешера «Любовь и секс». Внизу на обложке, видимо, перечислены затрагиваемые темы: анатомия половых органов, физиология, половой акт, генетические аномалии, любовь и брак. Фото: BigPicture.ru

В нем профессор увидела целую коллекцию эротических изображений 1900-х годов, которые доказывали, что Испанию того периода коснулась зарождающаяся сексуальная революция начала XX века, все свидетельства которой, как оказалось, были уничтожены во время режима Франко.