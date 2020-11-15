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Эротическая Испания начала XX века

BigPicture.ru
3 часа назад
В один из знойных летних дней профессор испанского языка в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Маите Зубьярре зашла в антикварный магазин в Мадриде. Среди многочисленных глобусов, карт и мебели Маите наткнулась на весьма любопытный винтажный альбом.
В один из знойных летних дней профессор испанского языка в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Маите Зубьярре зашла в антикварный магазин в Мадриде.
1/6 В один из знойных летних дней профессор испанского языка в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Маите Зубьярре зашла в антикварный магазин в Мадриде.
Фото: BigPicture.ru
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Среди многочисленных глобусов, карт и мебели Маите наткнулась на весьма любопытный винтажный альбом.
2/6 Среди многочисленных глобусов, карт и мебели Маите наткнулась на весьма любопытный винтажный альбом.
Фото: BigPicture.ru
В нем профессор увидела целую коллекцию эротических изображений 1900-х годов.
3/6 В нем профессор увидела целую коллекцию эротических изображений 1900-х годов.
Фото: BigPicture.ru
Испанию того периода коснулась зарождающаяся сексуальная революция начала XX века, но все свидетельства были уничтожены во время режима Франко.
4/6 Испанию того периода коснулась зарождающаяся сексуальная революция начала XX века, но все свидетельства были уничтожены во время режима Франко.
Фото: BigPicture.ru
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Эти фотографии показывают нам откровенную и дерзкую Испанию.
5/6 Эти фотографии показывают нам откровенную и дерзкую Испанию.
Фото: BigPicture.ru
Книга доктора Пьерра Фрешера «Любовь и секс». Внизу на обложке, видимо, перечислены затрагиваемые темы: анатомия половых органов, физиология, половой акт, генетические аномалии, любовь и брак.
6/6 Книга доктора Пьерра Фрешера «Любовь и секс». Внизу на обложке, видимо, перечислены затрагиваемые темы: анатомия половых органов, физиология, половой акт, генетические аномалии, любовь и брак.
Фото: BigPicture.ru
В нем профессор увидела целую коллекцию эротических изображений 1900-х годов, которые доказывали, что Испанию того периода коснулась зарождающаяся сексуальная революция начала XX века, все свидетельства которой, как оказалось, были уничтожены во время режима Франко.
Эти изображения и фотографии показывают нам откровенную и дерзкую Испанию, которая до того, как попасть под удушающий во всех смыслах диктаторский режим Франко, как и весь мир, наслаждалась извечными желаниями человеческого либидо.
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