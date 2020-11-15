В один из знойных летних дней профессор испанского языка в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Маите Зубьярре зашла в антикварный магазин в Мадриде. Среди многочисленных глобусов, карт и мебели Маите наткнулась на весьма любопытный винтажный альбом.
В нем профессор увидела целую коллекцию эротических изображений 1900-х годов, которые доказывали, что Испанию того периода коснулась зарождающаяся сексуальная революция начала XX века, все свидетельства которой, как оказалось, были уничтожены во время режима Франко.
Эти изображения и фотографии показывают нам откровенную и дерзкую Испанию, которая до того, как попасть под удушающий во всех смыслах диктаторский режим Франко, как и весь мир, наслаждалась извечными желаниями человеческого либидо.