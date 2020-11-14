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Вещи, которые делают покупатели и ненавидят сотрудники магазина 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Походы в магазин зачастую вызывают в нас не только приятные эмоции от покупок, но и провоцируют стресс: большие очереди, медлительные кассиры и шум. «Рамблер» решил выяснить, а какие выходки покупателей больше всего раздражают сотрудников магазина.
Больше всего продавцов бесит, когда покупатели разносят товары по залу. Дело здесь в банальном уважении чужого труда. Покупатели делают так, потому что знают, что все равно сотрудники вернут товар на место. Но ведь и мусор мы из окна не выбрасываем, несмотря на то, что дворнику бы пришлось его убрать.
Фармацевты часто жалуются на людей, которые не просто сообщают о проблеме и просят совет, а рассказывают всю историю болезни. Причем, не только свою, но и всей своей семьи.
Сотрудникам магазина постоянно приходится вмешиваться в конфликты покупателей, которые загородили проход своими тележками. Казалось бы, так просто поставить ее сбоку, но людям абсолютно безразличен комфорт других.
Многие покупатели готовы устроить скандал, если на складе не оказывается необходимого товара. Людям кажется, что продавец плохо искал, хотя на самом деле, на складах хранится минимум товаров. В сетях требуют держать весь товар в торговом зале, чтобы его быстрее раскупили.
Самое обидное, когда покупатели портят товар на полках. Вандализм в некоторых случаях кажется даже хуже, чем мелкое воровство. Так как второе можно хотя бы как-то оправдать, а с порчей чужого оправдания не работают.
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