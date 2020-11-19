Мифы о сексе, в которые верили наши предки

Что бы там ни говорили, но секс занимает значительное место в жизни человека. Не удивительно, что с половым вопросом связан целый пласт культуры, в том числе и немало мифов и заблуждений. Некоторые из них настолько несуразны, что остается только удивляться — каким образом наши предки, обладая такой наивностью, умудрялись давать жизнь новым поколениям.

1/6 Что бы там ни говорили, но секс занимает значительное место в жизни человека. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/6 Как только люди придумали для себя богов, как тут же появились мифы о детях, зачатых небожителями и прочими высшими существами. Фото: BigPicture.ru 3/6 Целомудрие невесты в первую брачную ночь не всегда было желанным явлением. У многих народов, таких как древние семиты и арии, кровь считалась вместилищем души и контакта с ней любой ценой избегали. Фото: BigPicture.ru 4/6 В Китае и некоторых других странах азиатского региона верят, что частые семяизвержения лишают мужчину энергии и здоровья и могут привести к раннему старению и даже смерти. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/6 В относительно просвещенной Европе 17−18 столетия многие верили, что зачать мальчика можно, покрасив правое яичко в белый цвет, или повязав на правое бедро белую ленту. Фото: BigPicture.ru 6/6 Долгое время, вплоть до начала 20 столетия считалось, что истерики свойственны исключительно женщинам и их причины таятся в матке, взбесившейся от отсутствия секса. Фото: BigPicture.ru

Божественные отпрыски

Как только люди придумали для себя богов, как тут же появились мифы о детях, зачатых небожителями и прочими высшими существами. Мифы, легенды, скульптуры, мозаики и фрески по всему миру представляют нам юных полубогов, зачатых от родителя, обратившегося в лебедя, быка, ветер или дождь.

Такие воображаемые потомки богов имели очень высокий в древнем обществе статус, поэтому почти каждый правитель или высокопоставленный жрец считал за долг придумать себе подобное происхождение. При этом наличие настоящего отца, даже живого и здорового, этому не мешало.

Александр Македонский , сын царя Филиппа и его супруги Олимпиады, всю жизнь был в напряженных отношениях с папашей, так как едва ли не с детства всем твердил, что его отец не кто иной, как сам Зевс Громовержец, явившийся однажды к его матери. Согласитесь, такие байки неприятно слышать ни одному нормальному мужчине.

Близнецы от разных отцов

Многие столетия рождение близнецов считалось чем-то невероятным и мистическим. В некоторых европейских странах считали, что один из близнецов ребенок своих родителей, а другой — рожден от божества. Муж, супруге которого выпала честь такого двойного материнства, не имел права возмущаться, а должен был благодарить судьбу за оказанную высшими силами честь.

Но у большинства народов Африки близнецы, наоборот, считались страшным бедствием. Кое-где уничтожали одного из детей, а в некоторых странах убивали обоих, нередко вместе с матерью. Этнограф Р. Харрис описывал случаи, когда мужчины некоторых племен самостоятельно удаляли себе одно яичко, всерьез веря, что это поможет избежать рождения близнецов.

Как ни странно, но с воцарением христианства варварское отношение к близнецам воцарилось и в Европе. Церковники уверяли, что мужчина способен зачать только одно дитя, а рождение одновременно двух и более малышей — это признак того, что мать вступала в сексуальную связь с несколькими мужчинами.

Надутые ветром

Казалось, роль мужчины в зачатии потомства была очевидна для всех, но не тут-то было. Дамы, заявляющие о том, что не вступали в половую связь с мужчинами, но при этом зачавшие дитя, жили во все времена. Во многих древних культурах есть предания о том, что женщина забеременела от дерева, животного, птицы или ветра.

Да что там говорить о древности, если в 30-х годах 20 столетия этнограф Р. Грейвс описывал суеверие греческих крестьян, согласно которому кобылица могла родить жеребенка без особи противоположного пола, зачав детеныша просто удачно повернувшись хвостом против северного ветра.

Девственность

Целомудрие невесты в первую брачную ночь не всегда было желанным явлением. У многих народов, таких как древние семиты и арии, кровь считалась вместилищем души и контакта с ней любой ценой избегали. Чтобы не стать жертвой злых сил и не разрушить своего счастья в самом начале брака, девственницу отводили к жрецам. Те решали проблему при помощи специальных костяных или каменных ножей и особого обряда.

Часто девушек, которых планировалось отдать замуж, приводил в соответствующее состояние случайный путник, забредший в селение в поисках ночлега. Часто парень даже не представлял, что вместе с кувшином молока и местом в гостеприимном хлеву он получит еще и общество десятка юных прелестниц. Бывало и так, что задачу дефлорации брал на себя вождь племени или коллектив старейшин. Право первой ночи уходит корнями именно в эту древнюю традицию.

Существа внутри женщин

В Китае, Индии, Персии, Южной Америке и Европе в разные времена существовали почти идентичные поверья о том, что внутри женского лона могут скрываться ядовитые змеи. В одном из старинных китайских трактатов есть такое описание ужасного случая, произошедшего с одним ничего не подозревавшем парнем:

«Не успел юноша сунуть руку девице за пазуху, как из утробы красавицы полезли змеи и стали жалить его в потаенное место».

Разве это не ужасно? Иногда прекрасные девицы сами превращались ночью в ядовитую тварь, чтобы погубить своего партнера. Вообще, до того как в моду вошли кошки, декоративные собачки и хорьки, дамы нередко держали возле себя змей, которые, в отличие от котов, могли не только ловить мышей, но и держать на расстоянии слишком настойчивых воздыхателей.

Сперма и жизненная энергия

В то, что мужское семя — это вместилище жизненной энергии, верили на протяжении тысячелетий и верят кое-где до сих пор. В Китае и некоторых других странах азиатского региона верят, что частые семяизвержения лишают мужчину энергии и здоровья и могут привести к раннему старению и даже смерти.

При этом женщины, получая сперму, наоборот, становились здоровее и энергичнее. В это верили даже в Европе, далекой от даосизма и философии «инь и янь». Литератор эпохи Возрождения Бокаччо в своем памфлете «Ворон» описывал, как румяные красавицы лишают жизненных сил своих мужей. Писатель предостерегал мужчин от общения с худосочными дамами, которые сразу же после замужества начинали наливаться соками и расцветать, когда их супруги, напротив, усыхали и хирели.

Способы «заказывать» пол ребенка

Сегодня наука дошла до того, что при желании «заказать» пол ребенка совсем несложно. Но оказывается, подобные технологии существовали еще в древние времена, только выбор осуществлялся не при помощи достижений генной инженерии и гормональной терапии, а при помощи заклинаний и подручных средств.

В относительно просвещенной Европе 17 18 столетия многие верили, что зачать мальчика можно, покрасив правое яичко в белый цвет, или повязав на правое бедро белую ленту. Эти и многие другие способы повлиять на пол потомства при зачатии на полном серьезе обсуждались в английских, немецких и испанских медицинских книгах.

Бешенство матки

Долгое время, вплоть до начала 20 столетия считалось, что истерики свойственны исключительно женщинам и их причины таятся в матке, взбесившейся от отсутствия секса. Проблема решалась медицинскими процедурами, в ходе которых в вагину женщины внедрялись разные приспособления фаллической формы, при помощи которых проводился своеобразный массаж.

Современные фаллоимитаторы прямые наследники вполне серьезных медицинских приборов, которыми эскулапы столетиями лечили дам от истерик и нервных срывов. Интересно, что само слово «истерика» происходит от греческого слова hystera, то есть «матка».

Лечение сифилиса девственницами

Варварский и опасный способ лечения венерических заболеваний практиковался в 17 18 столетиях. В то время в Европе свирепствовал сифилис, но о способах его распространения никто не догадывался. Зато все четко улавливали связь между «нехорошей болезнью» и аморальным образом жизни, откуда и пошли особые способы терапии.

Сифилитикам прописывали воздержание, а если оно не помогало, что как бы и не удивительно, то врач мог прописать сексуальную связь с девственницей. Считалось, что на непорочную деву недуг не окажет дурного действия, а вот больной распутник получит от партнерши особые чистые эманации, способные разрушить греховную болезнь.

В связи с этим цена девственности резко возросла. В середине 18 века в Британии за секс с невинной бродяжкой уважаемые господа платили стоимость хорошей лошади. После такого «лечения» девушка часто оказывалась на панели и пополняла ряды тех, кто способствовал распространению половых инфекций.

«Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь »

В Европе 18 столетие стало веком Просвещения и интерес к науке в обществе возрос многократно. Вместе с научными фактами распространялось и немало глупостей, которые заставили бы засомневаться даже жителя темного Средневековья. Одним из распространенных мифов медицины стали истории о том, как женщины рожали вместо детей котят, кроликов, жаб, а то и вовсе непонятных тварей, таких как «человеческое дитя с головой обезьяны».