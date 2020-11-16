Жертвы, на которые шли ради красоты в прошлом 

С течением времени представления о женской красоте менялись, и порой слова «красота требует жертв» имели самый что ни на есть буквальный смысл. То, что женщины творили с собой, чтобы считаться красивыми, сегодня способно повергнуть в шок. Перед вами — десятка примеров из прошлого, которые подтверждают, что не стоит гнаться за изменчивой модой и главное — это все-таки здоровье.

Чопины

Девушкам в XV—XVII вв.еках приходилось носить чопины (также цокколи или пьянелле). Так они защищали свои прекрасные наряды от грязи, покрывавшей улицы, и демонстрировали свой высокий общественный статус. Высота чопинов могла достигать 50 сантиметров. Немудрено, что дамам приходилось прибегать к помощи служанок, которые всегда были рядом, чтобы поддержать свою госпожу и не дать ей ударить лицом в грязь. В буквальном смысле.

Защита для макияжа образца 1939 года

Таким способом модницы старались защитить макияж от дождя и снегопада. Плохо то, что это странное приспособление довольно быстро запотевало от дыхания.

Ямочки на щеках

В XX веке было время, когда женственность образа считалась недостаточной, если у девушки отсутствовали очаровательные ямочки на щеках. В 1923 году запатентовали специальное устройство, которое, как утверждали изобретатели, было способно одарить прекрасными ямочками любую желающую. Устройство надевалось на лицо, закреплялось за ушами и на подбородке, а два торчащих прута сильно и больно давили на щеки. Через какое-то время такого использования на лице появлялись желанные ямочки.

Эпоха Возрождения: высокий лоб, отсутствие ресниц

В этот период естественность не особенно ценилась, люди стали активно пользоваться косметикой, а женское тело возвели в культ. Особенно модным был высокий округлый лоб, и чем выше находилась линия роста волос — тем лучше. Поэтому многие женщины подбривали волосы на лбу, чтобы соответствовать этому стандарту красоты. Кроме того, модницы непременно избавлялись от ресниц, выщипывая их пинцетом.

XVII век в Англии: белая кожа

Для отбеливания лица использовалось средство с ртутью и уксусом. Кожа действительно становилась белее, однако со временем она желтела, и этот процесс был необратимым. Английская королева Елизавета I была горячей поклонницей отбеливающей косметики. Ее лицо достигло такой степени белизны, что в истории оно запомнилось как «маска юности».

XVII век в Англии: просвечивающие вены

Чтобы подчеркнуть свое высокое происхождение, женщины использовали синий карандаш, которым рисовали венозный узор у себя на шее, груди и плечах.

Викторианская эпоха: покусывание губ

Английская королева Виктория запретила женщинам использовать косметику, но это не остановило их в поисках выхода из ситуации. Вместо нанесения губной помады и румян они щипали щеки и покусывали губы.

XIX век: мышьяк на страже красоты

В XIX веке было модно употреблять внутрь мышьяк, чтобы «придать лицу цветущий вид, глазам — блеск, а телу — привлекательную округлость». Тем не менее были и побочные эффекты: мышьяк накапливается в щитовидной железе, что может спровоцировать образование зоба и привести к смерти.

Викторианская эпоха: ядовитые зеленые платья

В Викторианскую эпоху придумали зеленый краситель, и окрашенные им яркие ткани стали пользоваться популярностью среди модниц. Этот оттенок назывался «Зелень Шееле». Чтобы его добиться, использовалась смесь мышьяка и меди. Ядовитая субстанция постепенно убивала ту, кто носил платье из ткани, окрашенной этим красителем. При соприкосновении со слизистыми краска вызывала раздражение и постепенно проникала сквозь кожу. Кстати, таким же красителем окрашивали обои, так что зеленые стены в богатых домах таили смертельный риск для хозяев и их гостей.

Европа, XVIII век: мушки

В то время люди пользовались косметикой, не стесняясь, и особенное значение придавалось искусственным родинкам — мушкам. Они стали не только способом украшения лица, но и инструментом для флирта. Например, мушка в виде полумесяца означала приглашение на ночное свидание, мушка-купидон означала любовь, карета — согласие на совместный побег. Мушка над верхней губой означала, что девушка свободна и открыта к предложениям руки и сердца. Если искусственная родинка располагалась на правой щеке, это означало, что женщина уже замужем. Вдовы носили мушки на левой щеке.