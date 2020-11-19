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Зола и синий йод: как лечились заключенные ГУЛАГа 

Мира Маркина 5 часов назад
По сей день историки спорят о том, сколько миллионов человек погибло в лагерях. Но пока одни проводили последние годы жизни в ГУЛАГе, другим удавалось вернуться домой. Что помогало им сохранять здоровье в нечеловеческих условиях? Выяснял "Рамблер".
Для того, чтобы изготовить "синий йод", ложку крахмала разводили в стакане воды до густо-белого цвета, а затем капали туда йод. Лекарство помогало при расстройстве желудка. Изобрел его доктор биологических и химических наук Владимир Мохнач, осужденный в 1937 году на десять лет.
Спасением при изжоге стала зола. Кусок березовой коры поджигали, размазывали золу по корке черного хлеба, а затем съедали его. Иной раз для этих целей даже использовали пепел от сигарет.
Зубных врачей в лагерях практически не было, а зубная боль мучила многих заключенных. И здесь спасала смекалка, а точнее — чеснок. Растертый в кашицу чеснок накладывали на повязку, которую привязывали к запястью. Жжение в запястье было куда сильнее, но при этом терпимее, чем зубная боль, а потому чеснок стал спасением.
Крепкая чайная заварка была незаменимым дезинфицирующим и ранозаживляющим средством. Достаточно было опустить пораженный палец в чифир, чтобы немедленно началось заживление.
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Истории , Фото
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