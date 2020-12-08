Любить по-русски: как в деревне уединялись для секса 

На многих картинах, а позднее и на фотографиях, можно увидеть конструкцию из жердей над кроватью, на которой развешаны занавеси. Судя по всему, эти жерди не только отгораживали супружеское ложе от общего пространства, но и служили другим бытовым целям.

6/6 На многих картинах, а позднее и на фотографиях, можно увидеть конструкцию из жердей над кроватью, на которой развешаны занавеси. Судя по всему, эти жерди не только отгораживали супружеское ложе от общего пространства, но и служили другим бытовым целям.

Для уединения в теплое время года использовались сеновалы, которые сейчас многие воспринимают как прекрасную деревенскую романтику.

5/6 Для уединения в теплое время года использовались сеновалы, которые сейчас многие воспринимают как прекрасную деревенскую романтику.

Секс был запрещен во время церковных праздников и всех постов, а также в дни траура и еще ряде менее значимых случаев.

4/6 Секс был запрещен во время церковных праздников и всех постов, а также в дни траура и еще ряде менее значимых случаев.

Издавна в крестьянских семьях места для сна были строго распределены между членами семьи. Младенцы ночевали в колыбелях, дети постарше традиционно спали на лавках и сундуках, так как требовали меньше места, а старики — на полатях.

3/6 Издавна в крестьянских семьях места для сна были строго распределены между членами семьи. Младенцы ночевали в колыбелях, дети постарше традиционно спали на лавках и сундуках, так как требовали меньше места, а старики — на полатях.

Но как решались проблемы интимного плана там, где умащивались спать на любой горизонтальной поверхности и иногда ночевали по 10 человек в избе?

2/6 Но как решались проблемы интимного плана там, где умащивались спать на любой горизонтальной поверхности и иногда ночевали по 10 человек в избе?

Мы знаем, что в русских семьях всегда было полно детишек и семьи были большими и дружными. Несколько поколений рождались, жили и умирали в одной избе, приспосабливаясь к стесненным условиям.

1/6 Мы знаем, что в русских семьях всегда было полно детишек и семьи были большими и дружными. Несколько поколений рождались, жили и умирали в одной избе, приспосабливаясь к стесненным условиям.

Мы знаем, что в русских семьях всегда было полно детишек и семьи были большими и дружными.

Мы знаем, что в русских семьях всегда было полно детишек и семьи были большими и дружными. Несколько поколений рождались, жили и умирали в одной избе, приспосабливаясь к стесненным условиям. Недаром именно на Руси появилась поговорка — «В тесноте, да не в обиде». Но как решались проблемы интимного плана там, где умащивались спать на любой горизонтальной поверхности и иногда ночевали по 10 человек в избе?

Издавна в крестьянских семьях места для сна были строго распределены между членами семьи. Младенцы ночевали в колыбелях, дети постарше традиционно спали на лавках и сундуках, так как требовали меньше места, а старики — на полатях, то есть на специальной лежанке на русской печи, где было тепло и спокойно. Гостей же укладывали там, где придется — иногда даже на полу.

Единственная поверхность, которую не использовали для сна — это стол, так как на него клали умерших и спать таким образом считалось дурной приметой. Глава семьи с супругой одни владели кроватью, так как должны были качественно отдыхать после тяжелого трудового дня, а также иметь место для личной жизни. Секс в православной крестьянской семье был делом интимным и требовал уединения, но получить его было совсем непросто.

Сразу стоит сказать, что сексуальная жизнь на Руси 200−300 лет назад сильно отличалась от современной. Секс был запрещен во время церковных праздников и всех постов, а также в дни траура и еще ряде менее значимых случаев. Богобоязненным и чтящим традиции крестьянам оставались для плотских утех менее половины дней в году, поэтому удивительно, как они умудрялись давать жизнь 5−8 отпрыскам.

Для уединения в теплое время года использовались сеновалы, которые сейчас многие воспринимают как прекрасную деревенскую романтику. Тот факт, что удовольствие от интима в таком специфическом месте нужно еще научиться получать, большинство теоретиков осознают, лишь испытав эту локацию самостоятельно.

Когда на улице было холодно, крестьян выручали бани. Это был отличный способ соединить приятное с полезным, правда, для спонтанного интима он не годился — растопить баню, особенно снежной зимой, было совсем непросто. Но неужели секс под крышей дома, в относительно комфортной обстановке, ночью был невозможен?

Ответ на вопрос, как решался насущный для супругов вопрос можно найти на картинах художников, писавших до революции жанровые картины из жизни крестьян. Оказывается, уединиться муж с женой могли и в избе, на своем законном ложе, использовав импровизированный балдахин.

На многих картинах, а позднее и на фотографиях, можно увидеть конструкцию из жердей над кроватью, на которой развешаны занавеси. Судя по всему, эти жерди не только отгораживали супружеское ложе от общего пространства, но и служили другим бытовым целям. На них развешивали одежду, используя вместо гардероба. Полог же, закрывавший кровать от посторонних глаз еще и защищал от летающих насекомых.

Так что муж и жена вполне могли предаться страсти и в избе, полной людей, глубокой ночью, когда все спят, разумеется, соблюдая тишину. Конечно, их интимная жизнь была лишь условной тайной для домочадцев, но русский народ деликатен и сострадателен, поэтому никто не заострял внимания на деталях.

В средневековой Европе у крестьян и у многих горожан жилищные условия были тоже непростыми, но проблему ночного уединения там решали, используя кровати-шкафы, имевшие еще и множество дополнительных функций.