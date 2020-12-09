Японская культура чувственных наслаждений является такой же загадочной и непонятной для европейцев, как и сама Страна восходящего солнца.

1/6 Японская культура чувственных наслаждений является такой же загадочной и непонятной для европейцев, как и сама Страна восходящего солнца.

Японская культура чувственных наслаждений является такой же загадочной и непонятной для европейцев, как и сама Страна восходящего солнца. «Рамблер» поможет разобраться в тонкостях японской страсти.

Начнем с того, что сама Япония — плод любви божественных супругов Идзанаги и Идзанами. Поэтому синтоизм (традиционная религия страна) никак не ограничивал интимные связи, считая их началом всего в мире. Такое свободное отношение породило любопытную традицию ночных посещений (ёбаи), особенно распространенную в сельских районах страны.

Холостяки после заката солнца посещали девушек на выданье в их спальнях при молчаливом согласии родителей девушки, которые делали вид, что ничего не знают о происходящем. Если свидания приводили к беременности, пару заставляли пожениться. В противном случае ребенка просто усыновляли родители девушки. Поэтому невинность невесты не являлась обязательным требованием для брака и воспринималась скорее как признак непривлекательности. Обычай ночных посещений практиковался даже в середине XX века.

Аристократы прощали невестам добрачный опыт, если их любовником был могущественный человек. Также знатные японцы увлекались искусством ниотаймори, когда суши, роллы и другие блюда сервировали на теле голой прелестницы. Причем в определенном порядке — например, икру нужно было положить на сердце, а рыбу-меч на живот. Сейчас такое развлечение доступно лишь очень состоятельным туристам.

Только в сословии самураев, которое соблюдало некоторые нормы конфуцианства, чистота девушки была важным условием для вступления в брак. В противном случае семья невесты считалась опозоренной, а виновной назначали мать девушки, которая неправильно воспитала дочь.

Японские художники не считали женское тело предметом любования, поэтому эротические картинки были лишь инструкциями и произведением искусства не считались. Сюжеты таких картин немало шокировали первых христианских проповедников, добравшихся до Страны восходящего солнца. Все дело в том, что художники часто изображали акт любви человека и животного — например, осьминога.

В эпоху Эдо (1603—1868) женщин разделили на четыре категории. Жены и матери занимались семьей и продолжением рода, а семейные отношения намеренно не предполагали никакой романтики. Объектом страсти могли быть только гейши и жрицы свободной любви — юдзё (то есть женщины для удовольствий). Причем первые отвечали за светское общение и интеллектуальный экстаз, а вторые делились на множество рангов, в зависимости от красоты, талантов и статуса. Настоящему японцу для счастья нужны были и мать, и жена, и гейша, и юдзё. Многоуровневая индустрия плотских наслаждений до сих пор называется карюкай, то есть мир цветов и ив.

Жрицами любви высшего ранга были ойран — куртизанки Токио и таю — их соперницы из Киото. Красавицы получали превосходное образование, были искусными танцовщицами, играли на музыкальных инструментах и отлично знали придворный этикет. Некоторые куртизанки становились настоящими звездами своей эпохи, они диктовали моду и вдохновляли поэтов. Однако в отличие от гейш в спектр услуг ойран входили и интимные удовольствия.

Лишь во время Реставрации Мэйдзи (1868—1889) под влиянием западных представлений о нравственности в японское общество стали внедряться правила поведения и нормы морали, которые раньше соблюдали только женщины из класса самураев.

В 1956 году некоторые формы платной любви официально были запрещены. В девяностые годы получила распространение практика платных свиданий со школьницами, которые таким образом зарабатывали деньги на дорогие безделушки. Однако такие свидания не предполагали интимных отношений, мужчины платили просто за общение с девушками.